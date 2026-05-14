La respuesta del Atlético de Madrid a Florentino Pérez: "Obsesión, definición según..."

El Atlético de Madrid respondía anoche a las palabras de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en referencia al club rojiblanco y preguntándose la razón por la que no hablaban de club colchonero y sí del Real Madrid pese a llevar menos años sin ganar un título.

"Hay periodistas dedicados exclusivamente a decir que el Real Madrid es un caos... es una campaña orquestada para influir en el Real Madrid. Oiga, quedar segundo... Entonces, el pobre Atleti qué tiene que hacer", indicaba Florentino Pérez en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en laSexta.

La respuesta del club colchonero llegaba a través de sus redes sociales, en las que acusaba a Florentino Pérez de estar obsesionado con el Atlético de Madrid.

"'¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué no se meten con el Atleti?'. 'Los periodistas que quieren quitarle el prestigio al Madrid supongo que serán del Atleti. Atleti, Atleti, Atleti. Obsesión, definición según la @RAEInforma: Perturbación anímica producida por una idea fija", apuntaba el Atlético en su cuenta de X, antiguo Twitter.

Después, en otro tuit, el Atlético de Madrid, con una imagen con la frase 'Atención, maquinaria fuera de servicio temporalmente', agregaba: "Disculpen las molestias, están realizando unos ajustes en el sistema. Seguro que el servicio habitual se reanudará lo antes posible".

Tebas asegura que Florentino miente respecto al caso Negreira

El Atlético de Madrid es el único que respondió al presidente del Real Madrid. Javier Tebas, presidente de LaLiga, tildaba de mentira la afirmación de Florentino Pérez, durante la entrevista con Josep Pedrerol en laSexta, en la que aseguraba que el Real Madrid fue el primero en personarse en el 'caso Negreira'.

"El Real Madrid no fue el primero: fue el ÚLTIMO. Antes se personaron LALIGA en Fiscalía y el árbitro Estrada en el juzgado. Los Registros están ahí... Una observación para quienes conocemos al verdadero Florentino en privado: en la rueda de prensa del martes se vio al autentico Florentino no con Pedrerol, eso sí, con alguna pastilla para mentir mejor", indicaba Javier Tebas.

"El 'caso Negreira' lo estiran y lo estiran para tapar otros 'errores'", apuntó. "Recordemos que el Real Madrid estuvo inactivo en este asunto justo cuando el FCB estaba en la Superliga y eran 'amigos', como decía el propio Florentino. Se marchó el FCB de la Superliga y, volvió la dignidad que había estado guardada en el cajón", añadió el presidente de LaLiga.