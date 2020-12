Zidane, "molesto" por las quejas arbitrales: "Lo de las palabras de Koeman, no digo nada"

Zinedine Zidane se ha declarado "molesto" ante las críticas a los colegiados tras el partido del Real Madrid ante el Eibar y la jugada de Ramos en el área del conjunto armero.

"Molesta, porque nunca me meto con los árbitros. Los árbitros son parte del juego y aciertan y fallan como los jugadores. No me meto nunca, es una labor difícil. Lo de las palabras de Koeman, no digo nada. Mañana tenemos un partido muy importante y pensamos únicamente en eso", declaró en rueda de prensa. "

"Se habla mucho cuando hay un episodio puntual, es lo que tiene el Madrid. No me fijo en eso", añadió Zidane.

Además, el preparador madridista rechazó que el duelo por LaLiga Santander quede acotado solo a Real Madrid y Atlético, a pesar del mal momento de los azulgranas.

"Sabemos la dificultad de esta Liga. Hay muchos equipos que pueden luchar para conseguir esta Liga, es lo bonito. No hay partido fácil. Habrá muchos equipos al final para ganar esta Liga", subrayó Zidane.

Por otra parte, desvió el tema de la posible Superliga europea e incidió en lo apretado que está el calendario este año. "El club sabe lo que tiene que hacer", zanjó en el entrenador francés.

"Hay muchos partidos, pero los vamos a jugar. El club siempre ha sabido hacer las cosas bien, y nosotros tenemos que estar preparados para jugar los partidos que nos tocan", indicó Zidane.