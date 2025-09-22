Luis Enrique, mejor entrenador del año tras hacer campeón de Champions al PSG

Luis Enrique ha sido galardonado este lunes como el mejor técnico de la pasada temporada tras ganar con el PSG todos los títulos posibles (menos el Mundial de Clubes de este verano), entre ellos el más importante, la Champions League, el sueño que anhelaba Qatar desde hace décadas. Es la segunda vez que recibe este premio, la primera vez fue en 2015 tras ganar la Champions con el Barça. El PSG, además, se llevó el Balón de Oro de Dembelé y el Mejor Equipo del año bajo los cánticos de los allí presentes "esto es París".

Además de la orejona conquistó Liga, Copa y Supercopa de Europa, títulos importantes pero que en años anteriores normalmente también terminaba alzando el club parisino, que ha ganado 11 ligas domésticas desde 2013. La clave, por supuesto, estuvo en la Champions, el torneo que cambia carreras e historias de clubes.

Segunda vez como Mejor Entrenador del año

Lucho, que no pudo asistir a la gala al tener que dirigir a su equipo en el Marsella-PSG que se ha disputado a la misma hora (20h) y que se aplazó por el aviso de lluvias fuertes este pasado domingo, coge el testigo de Carlo Ancelotti y repite, aunque bajo otra denominación, como el Mejor Entrenador del año, al igual que hizo en 2015 cuando ganó la Champions con el Barça, precisamente la última de los azulgranas. Pep Guardiola en 2023 fue el último técnico español en llevarse este galardón.

Luis Enrique durante el Marsella-PSG de este lunes | EFE

"Lo mejor es el reconocimiento de los hinchas"

"Es el momento de dar las gracias, a mi familia, al PSG, los jugadores, a Al Khelaifi, a Luis Campos. Me acuerdo de la primera vez que nos reunimos en mi casa. Ha sido algo magnífico para mí. Quiero reflexionar sobre los jugadores presentes. Considero que lo más importante es recibir el reconocimiento de los hinchas", dijo el técnico en el mensaje grabado que se emitió en directo.

La fundación Xana, premio Sócrates

El exentrenador de la Selección se ha impuesto en la votación a otros grandes compañeros de profesión como Antonio Conte, Hansi Flick, Enzo Maresca y Arne Slot. Por otra parte, la fundación Xana ganó el premio Sócrates, y muchos la conocerán por ser la fundación que lleva el nombre de la hija fallecida de Luis Enrique y que afronta labores sociales, humanitarias y encomiables dentro de la sociedad. Lo recogió la hija del entrenador, Sira Martínez.

No fue una noche redonda para Luis Enrique y el PSG

Un momento que reafirma a Luis Enrique como uno de los mejores entrenadores de la actualidad y de los últimos años, un técnico que ha entrenado a Roma, Barça, Selección Española y PSG. No obstante, la de hoy no será una noche redonda para el gijonés, ya que el PSG cayó 1-0 en Marsella al mismo tiempo que la gala se estaba celebrando.

Sufrió un grave accidente en bicicleta

Luis Enrique, además, sigue recuperándose del grave accidente que sufrió en bicicleta a principios de mes y por el que tuvo que ser intervenido: "Tras sufrir un accidente ciclista, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue atendido por los servicios de emergencia y será operado de una fractura de clavícula", informó el PSG el pasado 5 de septiembre.

