Raúl Asencio jugó ante el Olympiacos horas después de la muerte de su abuelo: "Dame fuerza en cada paso"

Raúl Asencio disputó este miércoles el partido de Champions League ante el Olympiacos (3-4) apenas unas horas después de conocer la muerte de su abuelo, Benito del Rosario Velázquez, fundador de Grúas Benito, fallecido el martes 25 de noviembre en Gran Canaria a los 80 años.

El defensa del Real Madrid viajó de urgencia por este motivo, tal y como adelantó ESPN, y posteriormente regresó para ponerse a disposición de Xabi Alonso, quien afrontaba el duelo con múltiples bajas en defensa y contaba con Asencio como único central disponible.

Una dedicatoria cargada de emoción

Tras el encuentro, Asencio publicó en Instagram una historia con una imagen de su abuelo en el Santiago Bernabéu, acompañada de una estrella y un corazón. Además, compartió el mensaje de su padre:

"Descansa en paz Papi. Acompáñame y dame fuerza en cada paso. Te quiero".

Asencio, sustituido en el minuto 72

Pese al complicado momento personal, el central fue titular y completó una buena actuación en Atenas hasta que fue sustituido en el minuto 72 por Brahim Díaz. El jugador terminó con molestias musculares en los isquiotibiales, otro contratiempo para un Real Madrid que arrastra numerosos problemas físicos en defensa.

Aun así, Asencio respondió en un partido marcado por la brillante actuación de Vinícius y Mbappé; este último firmó cuatro goles y devolvió al equipo a la senda del triunfo tras tres partidos sin ganar.

