Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: "Increíble lo que acaba de pasarme, gracias a Luis Enrique, es como mi padre"

Francia ya tiene a su nuevo Balón de Oro. Después de que lo ganara Benzema en 2022, Ousmane Dembelé, estrella del PSG y de la selección gala, alzó esta noche en el Teatro Chatelet de París el galardón individual más prestigioso en la historia del fútbol tras cuajar una temporada de ensueño con su equipo, con el que conquistó cinco títulos, incluido la esperada y deseada Champions League. El PSG, uno de los grandes vencedores de la noche junto al Barça, los parisinos se llevaron el Mejor Equipo y Mejor Entrenador del Año.

Le gana la batalla a Lamine, que se llevó otro Kopa

El ex del Barça se ha impuesto en las votaciones -saldrán en las próximas horas y habrá que ver por cuanta diferencia- a Lamine Yamal, que se postulaba como su gran rival por el premio junto a otros contendientes como Vitinha, Raphinha, Mbappé, Lewandowski... El atacante, además de ser un jugador insustituible y capital para Luis Enrique por muchas razones y en muchas facetas del juego, anotó 29 goles entre Ligue 1 y Champions, dos de las cinco competiciones que conquistó el PSG en la mejor temporada de su historia. En total marcó 35 dianas y repartió 16 asistencias. Esta vez lo individual y lo colectivo fueron completamente de la mano.

Sexto futbolista francés en ganar el premio

Dembelé se ha convertido esta noche en el sexto futbolista francés de la historia en ganar el Balón de Oro tras Raymond Kopa, Michel Platini (tres consecutivos), Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema, que fue el último en alzar el premio en 2022.

"Gracias a Luis Enrique, que es como mi padre"

"Increíble y excepcional lo que acaba de pasarme. Ha sido una temporada increíble con el PSG. Estoy un poco nervioso. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho... Quiero dar las gracias al PSG que me vino a buscar en 2023 y a Luis Enrique, que es como mi padre. Ha sido maravilloso este equipo en la temporada 2024/25. Quiero dar las gracias a Borussia Dortmund y Rennes. Cumplí mis sueños con el Barcelona y pude jugar al lado de Messi e Iniesta. Todo un aprendizaje. Poder llevarme este trofeo individual es algo increíble", dijo el francés entre nervios antes de mandar otro mensaje en clave mundialista: "Espero que nos podamos llevar el Mundial. También quería dar las gracias a mi ciudad Vernon, donde crecí y donde me gusta volver siempre que puedo. Es un placer haber crecido en este pueblo".

Emocionado al hablar de su madre

Un momento espectacular y muy emotivo, no solo por los gritos de compañeros, amigos y otros allí presentes, sino también por a emoción del 'mosquito', que una vez se refirió a su madre no pudo evitar romper a llorar. "Gracias a mi familia, a mi madre (rompe a llorar). Siempre han estado conmigo apoyándome en los momentos difíciles. A mi agente que ha creído en mí. Si alguna vez me dicen que hubiera ganado el Balón de Oro...", sentenció.

¿Cómo han quedado otras estrellas en la votación?

Dembelé se ha impuesto a Lamine, pero cerca, al menos en la posición, ha quedado su compañero Vitinha 3º, después han ido Salah 4º, Raphinha 5º, Hakimi 6º, Mbappé 7º, Cole Palmer 8º, Donnarumma 9º y Nuno Mendes 10º. Pedri, por su parte, era uno de los que podía optar al premio o, al menos, quedarse cerca del top 5, no obstante, terminó 11º en la votación. Otros grandes futbolistas del panorama mundial quedaron así en la votación: Lewandowski 17º, Bellingham 23º, Fabián Ruiz 24º y Haaland 26º. Vinicius, que el año pasado lo rozó, ha quedado en el puesto 16º, esta vez no optaba apenas al top 10 después de una temporada más que discreta en Chamartín.

Lamine 'perdió' la terna ante un francés en París, pero se llevó su segundo Kopa seguido con 18 años y es difícil imaginar que no volverá a subir al estrado para recoger el ansiado balón.

