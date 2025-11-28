Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol femenino

Polémica en el fútbol infantil: niños de 12 años celebran un 0-8 mandando "a fregar" a sus rivales femeninas

La ASESPAI denuncia la actitud de los jugadores del Velarde FC y pide responsabilidades mientras el club anuncia medidas formativas.

Los futbolistas del Velarde mandan &quot;a fregar&quot; a sus oponentes femeninas

Los futbolistas del Velarde mandan "a fregar" a sus oponentes femeninasIG @asespai_espana

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El fútbol base de Cantabria se ha visto sacudido por una nueva controversia machista después de que un grupo de niños de 12 años, pertenecientes al Velarde FC de Muriedas (Tercera infantil), celebraran una goleada por 0-8 ante el Monte Soccer Féminas con un mensaje ofensivo dirigido a sus rivales.

Tras el partido, los jugadores difundieron en redes sociales una foto desde el vestuario en la que aparecía el resultado junto al hashtag #afregar, una expresión machista que desató la indignación de aficionados, familias y asociaciones.

"Las denostaron, vejaron y humillaron"

La Asociación Española para la Paridad y la Igualdad en el Deporte (ASESPAI) denunció públicamente la actitud de los jóvenes futbolistas: "Los chicos no solo no respetaron al rival al margen de su sexo, algo de por sí reprobable. Lo más grave es que las denostaron, vejaron y humillaron mandándolas a fregar", lamentó la asociación.

Además, ASESPAI planteó una reflexión sobre el origen del problema: "¿Quién tiene la culpa de que este comentario siga impune? ¿El club? ¿Las familias? ¿Los educadores? ¿La herencia cultural? ¿La sociedad en su conjunto?".

"No somos jueces ni lo pretendemos. Es solo un reporte de la situación, esperando que sea puntual. Aún así, no hemos podido por menos que ponerlo en conocimiento de todos, con la esperanza de que cada uno asuma su parte de responsabilidad", reflexiona la asociación.

Charlas formativas y reflexión interna del club

Ante la gravedad del caso, la directiva del Velarde FC ha anunciado una respuesta inmediata: ofrecerá una "charla formativa dirigida a todos los futbolistas del club" centrada en valores como la igualdad, el respeto en el deporte y el uso responsable de las redes sociales.

El suceso ha provocado una profunda reflexión en el entorno del fútbol base cántabro, donde se reclama más educación en valores y una intervención conjunta de clubes, familias y entrenadores para evitar episodios machistas de este tipo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Dos guardias civiles, heridos al reducir a la luchadora de MMA Sinead Kavanagh en un avión

Los guardias civiles reduciendo a la luchadora Sinead Kavanaghy

Publicidad

Deportes

Fernando Alonso atiende a los medios antes del GP de Qatar

Fernando Alonso aplaude el cambio de Adrian Newey: "Es lógico"

Los futbolistas del Velarde mandan "a fregar" a sus oponentes femeninas

Polémica en el fútbol infantil: niños de 12 años celebran un 0-8 mandando "a fregar" a sus rivales femeninas

Toni Kroos recibe la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania

Toni Kroos recibe la Orden del Mérito de Alemania en el Bernabéu: "Debemos ayudar a los menos afortunados"

Isco y Amrabat se duelen tras la acción en el Villamarín frente al Utrecht
Europa League

Isco se va lesionado ante el Utrecht... ¡por una patada de Amrabat!

Ilia Topuria levanta los brazos con sus dos cinturones de la UFC
UFC

Ilia Topuria no peleará en el primer trimestre de 2026: "Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal"

Dmitry Nuyanzin durante el reto que le ha costado la vida
Fitness

Muere un influencer y entrenador de fitness tras ingerir 10.000 calorías al día para promocionar su programa de pérdida de peso

Dmitry Nuyanzin falleció a los 30 años tras un peligroso reto extremo de atracones de comida diseñado para mostrar las virtudes de su programa de pérdida de peso.

Alcaraz y Sinner disputan un punto en la final de Roland Garros
ATP

Jannik Sinner explica los mayores dificultades al jugar ante Carlos Alcaraz: "Prácticamente no tiene debilidades"

El tenista italiano habla sobre sus batallas ante Carlos Alcaraz y reconoce que "ahora mismo, es el mejor del circuito".

Carlo Alcaraz golpea una pelota en la pista central de Wimbledon

Un tenista describe lo que supone enfrentarse a Carlos Alcaraz: "No quería jugar, solo quería irme a casa"

Merche García, luchadora de MMA y grappling

Merche García, la joven de 17 años que sueña con llegar a la UFC

Alba Redondo atiende a Antena 3 Deportes

Alba Redondo y la dedicatoria de sus goles a su tío fallecido: "Pienso que él me ayuda en cada golpeo"

Publicidad