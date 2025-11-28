Polémica en el fútbol infantil: niños de 12 años celebran un 0-8 mandando "a fregar" a sus rivales femeninas

El fútbol base de Cantabria se ha visto sacudido por una nueva controversia machista después de que un grupo de niños de 12 años, pertenecientes al Velarde FC de Muriedas (Tercera infantil), celebraran una goleada por 0-8 ante el Monte Soccer Féminas con un mensaje ofensivo dirigido a sus rivales.

Tras el partido, los jugadores difundieron en redes sociales una foto desde el vestuario en la que aparecía el resultado junto al hashtag #afregar, una expresión machista que desató la indignación de aficionados, familias y asociaciones.

"Las denostaron, vejaron y humillaron"

La Asociación Española para la Paridad y la Igualdad en el Deporte (ASESPAI) denunció públicamente la actitud de los jóvenes futbolistas: "Los chicos no solo no respetaron al rival al margen de su sexo, algo de por sí reprobable. Lo más grave es que las denostaron, vejaron y humillaron mandándolas a fregar", lamentó la asociación.

Además, ASESPAI planteó una reflexión sobre el origen del problema: "¿Quién tiene la culpa de que este comentario siga impune? ¿El club? ¿Las familias? ¿Los educadores? ¿La herencia cultural? ¿La sociedad en su conjunto?".

"No somos jueces ni lo pretendemos. Es solo un reporte de la situación, esperando que sea puntual. Aún así, no hemos podido por menos que ponerlo en conocimiento de todos, con la esperanza de que cada uno asuma su parte de responsabilidad", reflexiona la asociación.

Charlas formativas y reflexión interna del club

Ante la gravedad del caso, la directiva del Velarde FC ha anunciado una respuesta inmediata: ofrecerá una "charla formativa dirigida a todos los futbolistas del club" centrada en valores como la igualdad, el respeto en el deporte y el uso responsable de las redes sociales.

El suceso ha provocado una profunda reflexión en el entorno del fútbol base cántabro, donde se reclama más educación en valores y una intervención conjunta de clubes, familias y entrenadores para evitar episodios machistas de este tipo.

