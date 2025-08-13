Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Choque entre Luis Enrique y Donnarumma por su salida del PSG: "Soy 100% responsable"

El meta italiano lamenta que "alguien" haya decidido apartarle del equipo parisino.

Luis Enrique y Donnarumma tras eliminar al Liverpool la pasada temporada

Luis Enrique y Donnarumma tras eliminar al Liverpool la pasada temporadaGetty

El portero italiano Gianluigi Donnarumma ha confirmado que no continuará en el Paris Saint-Germain después de que "alguien" haya "decidido" que ya no puede "formar parte de este grupo ni contribuir al éxito del equipo". El bombazo llegaba apenas un día después de que el técnico del conjunto francés, Luis Enrique Martínez, lo dejara fuera de la convocatoria para la final de la Supercopa de Europa ante el Tottenham. El contrato del guardameta, que recalará en el Manchester City, finalizaba en 2026.

"Ahora en mi PSG necesito un portero con características diferentes; por eso hemos fichado a Chevalier"

Luis Enrique

A Donnarumma le gustaría despedirse de la hinchada del PSG: "Espero tener la oportunidad de mirar una vez más a los ojos a los aficionados del Parque de los Príncipes y despedirme como es debido. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y su afecto significan el mundo para mí, y nunca lo olvidaré. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, de las noches mágicas y de vosotros, que me hicisteis sentir como en casa", escribió en sus redes sociales.

Luis Enrique reconoció en rueda de prensa que se trata de una medida difícil pero necesaria para el perfil que busca en la portería: "Gigio es un portero excepcional, y como persona es aún más excepcional. Sin embargo, ahora en mi PSG necesito un portero con características diferentes; por eso hemos fichado a Chevalier", señaló. "Así es la vida de los futbolistas de alto nivel, soy 100% responsable de esta difícil decisión. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita".

"Estoy decepcionado y descorazonado"

En su mensaje, Donnarumma repasó su compromiso desde que llegó en 2021 procedente del AC Milan. "Desde el primer día que llegué, lo di todo -dentro y fuera del campo- para ganarme un puesto y defender la portería del París Saint-Germain. Desgraciadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado", afirmó. También dedicó unas palabras a sus compañeros: "A mis compañeros de equipo -mi segunda familia- gracias por cada batalla, cada risa, cada momento que hemos compartido. Siempre seréis mis hermanos".

El portero internacional, que ya habla en pasado sobre su etapa en París, dejó entrever su adiós definitivo: "Jugar para este club y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor. Gracias, París". Donnarumma llegó libre al PSG en el verano de 2021 tras no renovar con el Milan, una salida que también generó críticas y protestas entre la afición de San Siro.

