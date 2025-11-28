Flick exige a Lamine Yamal "dar un paso adelante" y avisa: "Anímicamente estamos todos mal"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este viernes que a Lamine Yamal le toca "dar un paso adelante" después de su discreto partido en Champions ante el Chelsea, donde Marc Cucurella lo anuló por completo. El técnico alemán también confirmó la baja de Ronald Araujo para el duelo de este sábado ante el Deportivo Alavés debido a un "virus estomacal".

"Está bien. Muchos jugadores, cuando les cambiamos, no están contentos. Yo también fui jugador y no reaccioné como era debido. Cucurella es uno de los mejores laterales del mundo, muy bueno en defensa. Le toca a Lamine dar un paso adelante, demostrar de nuevo. Es ahora cuando debe mostrar su mejor nivel", afirmó Flick, que considera que el joven talento debe recuperar su impacto inmediato.

"No es justo culpar a la defensa"

Tras el 3-0 encajado en Stamford Bridge, Flick se mostró molesto con las críticas dirigidas a la línea defensiva azulgrana: "Cuando perdemos y encajamos tres goles es fácil de decir que no fue un buen partido. Al fin y al cabo, hay gente que no sabe lo que necesitamos para jugar con la línea adelantada. Se trata también de la delantera, del centro del campo. Necesito que cada jugador pueda presionar", explicó.

El técnico insistió en que la responsabilidad debe repartirse: "Parece que la culpa es de la defensa, pero no es justo. Si no presionamos bien todos tendremos problemas. Hicimos bien muchas cosas, pero hay que mejorar. Pedri nos aportará más calidad, ya estamos casi todos disponibles. Queremos ir mejorando tras cada partido".

Pedri vuelve, pero desde el banquillo

El alemán confirmó la reaparición del canario, lesionado en el último Clásico: "Jugará minutos, pero no de inicio. Si es posible disputará unos minutos en la segunda parte".

Sobre Araujo, principal señalado por su expulsión ante el Chelsea, Flick reveló su ausencia inmediata: "Tiene un virus estomacal y será baja hoy y mañana. Veremos qué ocurre de cara al domingo. Anímicamente estamos todos mal, la derrota ha sido difícil, porque pensábamos que podíamos ganar", señaló.

Raphinha apunta a titular

El brasileño podría regresar al once tras haber sumado minutos ante Chelsea y Athletic. "Por supuesto que le he echado de menos. Es uno de los jugadores más centrados del equipo, se ajusta a nuestro estilo y filosofía", destacó Flick.

El técnico ve al extremo con ganas de reivindicarse:

"Tiene un impacto muy positivo en nuestro juego, es muy bueno en las transiciones. También tiene hambre y muchas ganas de demostrar lo bueno que es después de un gran año. Creo y espero que nos demuestre lo bueno que es".

Casadó y Bernal, en la recámara

El preparador azulgrana, pese a su plan con Christensen, subrayó que confía en la cantera: "Queríamos que Christensen disputara minutos en esa posición. Necesitaba un jugador de altura, que fuera bien de cabeza. Creemos en Casadó y Bernal. Bernal no está disputando minutos porque viene de lesión. Casadó lo hace muy bien en los entrenos y tendrá oportunidades", concluyó.

El Barça afronta el duelo ante el Alavés con la obligación de reaccionar y reencontrarse con la solidez tras una semana marcada por dudas, críticas y un tropiezo doloroso en Champions.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.