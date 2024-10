Rodri Hernández gana el Balón de Oro 2024: "Hoy no es una victoria mía, es del fútbol español"

Rodrigo Hernández Cascante, nacido en Madrid el 22 de junio de 1996, es el Balón de 2024. El centrocampista del Manchester City y la selección española, se coronó este lunes en París con el galardón que desde 1956 entrega France Football y que acredita por unanimidad al mejore futbolista del mundo. Rodri es el segundo futbolista español en conquistar el Balón de Oro, después de que Luis Suárez lo ganara en 1960.

Más de seis décadas después de que el exfutbolista gallego del Barcelona y el Inter lograra alzar el Balón de Oro, Rodrigo Hernández toma el relevo como mejor jugador del mundo, sucediendo en el galardón a Leo Messi. Rodri se corona en un Balón de Oro que será recordado por la decisión del Real Madrid de no acudir a París, después de enterarse de que Vinícius no iba a coronarse con su primer Balón de Oro. Pero el enfado del club blanco y la decepción del jugadora brasileño no pueden restar ningún mérito a un Rodri que lleva varios años siendo la brújula del City de Guardiola y de la selección española.

Rodri: "Hoy no es una victoria mía, es del fútbol español"

"Una noche increíble para mí hoy, me gustaría hablar en español, el idioma de mi país. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente, en primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón, por estar aquí un año más. Quería agradecer a todo el mundo que me ha votado, que ha confiado en mí, sé que hoy es un día muy especial no sólo para mí, también para mi familia y para mi país. Quería dar las gracias a la persona más importante que tengo, mi novia, justo hoy hacemos ocho años y sin ti este camino no hubiera sido el mismo, muchas gracias. A mi familia por supuesto, por todos los valores que me ha dado, por lo que me ha ayudado desde el principio y a dar los pasos correctos, a ser un hombre que juega al fútbol por amor, también a mi agente Pablo, quién nos diría que estaríamos aquí cuando me ibas a buscar y me llevabas a los partidos con un amor incondicional que no he visto nunca", señaló Rodri.

"También quería agradecer al resto de mi familia y amigos. Entiendo que el fútbol es un deporte colectivo, gracias al City, al staff, a los jugadores. Para mí es muy especial, sin vosotros no lo hubiera conseguido. A la selección, a Luis por confiar desde hace de tanto tiempo a mi, me quiero acordar de Carvajal que ha sufrido la misma lesión que yo y merecería estar aquí igual que yo. Y a uno que estará aquí dentro de no mucho a Lamine. Hoy no es una victoria mía, es del fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado y lo han merecido, como Iniesta, Xavi, Iker, Busi, como tantos, es para el fútbol español y para la figura del mediocentro, hoy muchos amigos me han escrito y me han dicho que el fútbol ha ganado, por darle visibilidad a tantos mediocentros que tenemos un trabajo en la sombra y hoy sale a la luz", añadió el futbolista español.

"Por último me gustaría contar una anécdota del proceso que me ha llevado a estar aquí. Con 17 años hice las maletas rumbo a un sueño, ir al Villarreal a jugar en primera división y recuerdo un día que dije 'Basta', recuerdo llamar a mi padre llorando con a sensación de que todo había acabado, que había invertido toda mi vida para conseguirlo y parecía que el sueño se me desvanecía y él me dijo 'Si hemos llegado aquí no vamos a tirar la toalla', y desde ese día cambió mi mentalidad. Un chico normal con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien y no se fija en los estereotipos de fuera del fútbol puede llegar alto, gracias a todos", concluyó Rodri Hernández, flamante Balón de Oro 2024.

Rodri, la consagración del futbolista total

El año pasado ganó la Premier League con el City y la Eurocopa con la selección española en Alemania. Desde su llegada a Manchester en 2019, Rodri se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas del mundo y de la historia. Bajo su batuta, el equipo citizen ha conquistado cuatro Premier League (2021, 2022, 2023 y 2024) y, en especial, la primera Champions League (2023) de la historia del conjunto inglés. Además, fue el autor del gol en la final en Estambul frente al Inter.

Esta temporada volvió a ser clave en la consecución de la cuarta liga inglesa consecutiva del City y llevó el timón de la España de Luis de la Fuente rumbo a la cuarta Eurocopa del fútbol español.

Rodrí comenzó su carrera en las filas del CD Villanueva de la Cañada, antes de pasar al Rayo Majadahonda. En el verano de 2007 se incorporó a las categorías inferiores del Atlético de Madrid y, seis años después, en 2013 dejó el club rojiblanco y fichó por el Villarreal, jugando dos temporadas en el filial (2014-16) antes de dar el salto al primer equipo.

Tras tres temporadas en el Villarreal, Rodri fichó por el Atlético de Madrid, donde solo permaneció una temporada 2018-19) antes de poner rumbo a Manchester, donde de la mano de Pep Guardiola explotó y se convirtió en uno de los mejores mediocentros del mundo.

