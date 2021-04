La UEFA amenaza al Real Madrid con echarle de la Champions: "Hay una posibilidad de que no se juegue contra el Chelsea"

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha contestado a las palabras del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en las que defendía a Andrea Agnelli y ha aprovechado para amenazar a los blancos con sacarles de la Champions League si no esta temporada, quizá la que viene.

Primero fue Ceferin el que atacó al presidente de la Juventus, uno de los promotores de la Superliga: "Es el que más me ha defraudado. Nunca he visto una persona que haya mentido tantas veces. Hablé con él el sábado y me dijo que eran rumores y que me llamaba dentro de una hora. Luego apagó su teléfono", dijo el esloveno del italiano.

Pronto llegó la respuesta de Florentino Pérez, muy cercano a Agnelli en la creación de este proyecto: "Ha insultado a un compañero. No queremos un presidente de la UEFA que insulte a un presidente de un club", dijo en El Chiringuito el presidente del nuevo torneo.

El turno de respuesta llegó otra vez al presidente de la UEFA, que hasta el momento no había mencionado directamente a Florentino Pérez respecto a la Superliga: "¿No quiere un presidente como yo? Ese es un incentivo aún mayor para quedarme", contestó Ceferin en la televisión 24ur de su país.

Posibles sanciones

Ceferin fue cuestionado por posibles sanciones y consecuencias para estos 12 clubes fundadores de la Superliga. "Recibí ayer mensajes de apoyo de prácticamente todos los clubes de Europa. Tenía 3.800 sin contestar. Así que ahora esperamos que ellos se den cuenta de su error y sufran las consecuencias correspondientes. Hablaremos de esto la semana que viene", señaló.

¿Jugará el Real Madrid la semifinal de Champions ante el Chelsea? Ceferin contestó: "La clave es que la temporada ya ha comenzado, que las televisiones nos reclamarían daños y perjuicios si no jugáramos las semifinales. Por lo tanto, hay una posibilidad relativamente pequeña de que este partido no se juegue la semana que viene. Pero esto será un poco diferente en el futuro", señaló.

Ceferin explicó asimismo el motivo por el que, según él, el presidente del Real Madrid no le quiere como mandatario de la UEFA: "Quiere un presidente que lo obedezca, que lo escuche y que haga lo que él piensa. Y yo trato de hacer lo que creo bueno para el fútbol europeo y mundial", señaló.

Florentino lamenta la "agresividad" de la UEFA

Florentino ha lamentado ya la agresividad de la UEFA en una entrevista en la Ser: "Nunca he visto una agresividad más grande del presidente de la UEFA y algunos presidentes de las ligas, de forma orquestada. Nos ha sorprendido a todos. Tras dar la noticia pedimos ver al presidente y ni nos ha contestado. Nunca he visto esa agresividad, amenazas, insultos como si hubiéramos matado el fútbol. Hemos trabajado en ayudar a salvar el fútbol", ha manifestado.

Florentino confirmó también en la entrevista que en las últimas horas mantuvo conversaciones con el presidente del Barça, firmante también del proyecto de la Superliga, y rechazó que Juventus y AC Milan hayan salido del mismo.