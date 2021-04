Los 10 titulares de Florentino Pérez en El Chiringuito y su postura sobre la Superliga europea

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha acudido esta noche al programa El Chiringuito de Jugones para hablar sobre la creación de una Superliga europea, competición de nuevo cuño de la que es presidente y de la que UEFA y FIFA están frontalmente en contra.

Los clubes que jugarían esta competición –entre ellos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid– han elegido a Florentino Pérez como presidente de este torneo. El proyecto incluirá a 20 clubes, de los cuales hasta ahora hay 12 confirmados: en total, los 15 fundadores y otros cinco equipos adicionales "por méritos deportivos".

En la entrevista con Josep Pedrerol, Florentino se refirió en varias ocasiones a la UEFA como un monopolio y ha repetido continuamente el mantra de "salvar el fútbol" para justificar la creación de la nueva Superliga. Dijo que el fútbol está perdiendo interés para los más jóvenes y tranquilizó a los aficionados blancos sobre el posible fichaje de Mbappé.

También aseguró que Cristiano no volverá al Madrid porque "no tiene sentido" y no quiso hablar sobre la renovación de Sergio Ramos: "Yo le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala y tenemos que ser realistas. De momento tenemos que arreglar esta temporada; hay jugadores que ya se han bajado el salario".

El presidente blanco aseguró que el nuevo Santiago Bernabéu estará terminado en otoño o a finales de 2021. También desveló que Vinícius "no se vende ni se toca" y definió a Zidane como "el mejor entrenador que hemos tenido".

A continuación recopilamos algunos de los titulares más llamativos que ha dejado la entrevista al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el Chiringuito.

Los 10 titulares de Zidane

- "Hacemos esto para salvar el fútbol, que atraviesa un momento crítico. Todos estamos arruinados".

- "El fútbol tiene que evolucionar, como las empresas, las personas, las mentalidades [...] La pandemia ha acelerado el proceso porque estamos todos arruinados".

- "Los clubes importantes de Inglaterra, España e Italia tienen que dar solución a una situación del fútbol muy mala".

- "Si hay acuerdo empezaríamos la próxima temporada [...] Si hay acuerdo empezaríamos la próxima temporada".

- "Cuando no tienes ingresos más que los de la televisión, la única forma de rentabilizarlos es haciendo partidos más competitivos".

- "Creo en la transparencia. Yo sé lo que gana Lebron James, pero no lo que gana el presidente de la UEFA. Nosotros nos hemos bajado el sueldo, en la Liga y en la UEFA yo no sé ni lo que ganan".

- "Los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol. ¿Por qué no? Porque hay muchos partidos de escasa calidad, tienen otras plataformas para distraerse".

- "La UEFA tiene que ser dialogante y no amenazante. Ellos han presentado un formato que nadie entiende y dicen que van a empezar en 2024. En 2024 estamos muertos".

-"Puede haber una segunda liga con opciones de participar en la Superliga, por ejemplo, pero no podemos tener a todos".

-"Cuando voy con la calle con la mascarilla y me pienso que no me van a reconocer, algún aficionado me grita 'presi, ficha a Mbappé".