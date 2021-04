Florentino Pérez centró su entrevista en El Chiringuito de Jugones con Josep Pedrerol en la creación de la Superliga europea que ha puesto el planeta fútbol patas arriba. Sin embargo, el presidente del Real Madrid también habló del futuro del club de varios nombres propios: el fichaje de Haaland o Mbappé, la vuelta de Cristiano Ronaldo o la renovación de Sergio Ramos.

Cristiano Ronaldo

El presidente blanco se mostró tajante sobre Ronaldo: "Cristiano no volverá al Madrid, ya no tiene sentido, le quiero mucho y nos ha dado mucho pero ya no tiene sentido". Fue la respuesta más taxativa de Florentino Pérez, que cerró la puerta al regreso del ahora jugador de la Juventus de Turín.

Sergio Ramos

Sobre la renovación de Sergio Ramos, el presidente no quiso ser tajante, si bien su respuesta dejó claro que la situación no se ha resuelto cuando apenas quedan dos meses para que el camero se desvincule del Real Madrid.

Florentino Pérez dio a entender, por tanto, que la situación sigue enquistada: "Estamos en una situación muy mala y nadie pone el dinero y tenemos que ser realistas, estamos todos muy mal. Yo no he dicho que no vaya a seguir. De momento estamos viendo cómo arreglamos el cierre de este año y luego ya veremos el año que viene".

Cuestionado por si Sergio Ramos se ha bajado el sueldo, como sí han hecho otros jugadores del club, Florentino lo dejó claro indirectamente. "El año pasado sí se lo bajó. ¿Me puedo ir ya?", bromeó con Josep Pedrerol.

Mbappé

Florentino Pérez también se refirió a la gran estrella actual del planeta fútbol: Kylian Mbappé. "Yo voy con la mascarilla de incógnito y me dicen '¡Ficha a Mbappé!'", desveló el presidente blanco, quien pidió tranquilidad a los aficionados madridistas: "El Madrid cada cierto tiempo necesita un cambio, hemos ganado mucho, han pasado cosas y hay que moverlo y recuperar la ilusión, en ese trabajo estoy. Yo hago todo lo posible porque el Madrid no pierda el lugar que le corresponde. Este año teníamos que ingresar 900 millones y vamos a ingresar 600. Pero también estaba el Madrid arruinado cuando llegué en el 2000", precisó.

Vinícius

Asimismo, negó que Vinícius pueda entrar en algún trueque con el PSG en caso de que Mbappé viniese a Madrid: "Vinícius no se vende, no. No se vende. Ni se toca", fue lo único que dijo sobre el joven brasileño.

Zidane

Florentino aprovechó también su paso por El Chiringuito para elogiar una vez más al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, cuyo futuro aún no está despejado: "Zidane es el mejor entrenador que hemos tenido, una leyenda. Tiene una personalidad que le pasa lo que a mí, que no aguanta las ruedas de prensa. Algunos son muy pesados. Zidane no dice nada, está contento, como él dice, nunca se sabe", apuntó.