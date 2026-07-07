Javier Bardem contesta a las críticas con la camiseta de España y un mensaje viral sobre el patriotismo

Javier Bardem se convirtió en uno de los protagonistas inesperados del España-Portugal de los octavos de final del Mundial 2026 disputado en Dallas (EE.UU.). El actor acudió al estadio para apoyar a la selección española y, esta vez sí, lo hizo vestido con la camiseta de la Roja, después de la polémica generada en su anterior aparición durante el encuentro frente a Austria.

Entonces, Bardem presenció el partido junto a Penélope Cruz y Rosalía, pero llamó la atención porque, a diferencia de sus acompañantes, no llevaba ninguna prenda o símbolo de apoyo a la selección española. Su imagen desató un intenso debate en redes sociales.

Un mensaje sobre el patriotismo

Tras volver a las gradas con la camiseta de España, Bardem quiso explicar cómo entiende él el patriotismo con un largo mensaje difundido en sus redes sociales: "En esta España de colores tan vivos cabemos tod@s. Son los colores de la España plural y progresista que no teme a su propia diversidad, sino que la convierte en su mayor fortaleza".

El actor defendió una España en la que, según sus palabras, todas las personas puedan sentirse parte de un proyecto común: "Una España donde todas las personas, con independencia de su origen, lengua, cultura, identidad sexual o creencias, puedan sentirse parte de un proyecto común basado en la igualdad, la justicia social y el respeto mutuo".

"La diversidad no es una amenaza"

En su reflexión, Bardem reivindicó la riqueza cultural y territorial del país: "Un lugar consciente de que su historia, su riqueza cultural y su diversidad territorial no son una amenaza, sino uno de sus mayores patrimonios".

El intérprete también vinculó el concepto de patriotismo con la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales: "Ser progresista implica creer que el progreso social nunca está definitivamente conquistado. Significa defender una educación pública de calidad, una sanidad universal, el acceso a una vivienda digna, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la protección de las minorías, la lucha contra cualquier forma de discriminación y un modelo de desarrollo que sea compatible con la justicia social y la sostenibilidad ambiental".

"Esos son los colores que nos enorgullecen"

En la parte final de su publicación, Bardem explicó cuál es, a su juicio, la mejor manera de defender un país: "Porque el patriotismo más sólido no consiste en imponer una única forma de entender el país, sino en trabajar para que todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad e igualdad de oportunidades".

Y concluyó con una declaración dirigida a todos los ciudadanos: "Esa es la España que merece ser defendida: una España abierta, inclusiva, cultural y socialmente fuerte y profundamente democrática. Esos son los colores que nos enorgullecen a l@s E S P A Ñ O L A S y E S P A Ñ O L E S".

El mensaje del actor ha generado una gran repercusión en redes sociales, siendo compartido incluso por el futbolista de la Roja Borja Iglesias, coincidiendo con la clasificación de España para los cuartos de final del Mundial tras eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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