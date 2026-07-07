Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol: "No conozco a ningún español que se llame Jamel"

Marruecos jugará este jueves ante Francia en el primer cuarto de final del Mundial y, un día después, España hará lo propio ante Bélgica en Los Ángeles. Es decir existe la posibilidad de que la selección español de futbol y el combinado marroquí puedan cruzarse en semifinales. Y en este contexto, han llamado la atención unas declaraciones del Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, en el medio Onze Mondial.

El máximo mandatario del fútbol de Marruecos, en un extracto de un documental realizado por Onze Mondial sobre el auge del fútbol marroquí, ha hablado sobre Lamine Yamal y su decisión de jugar con España en lugar de con Los Leones del Atlas, el país natal del padre del atacante del Barcelona, Mounir Nasraoui.

"No conozco a ningún español llamado Jamel. No conozco a ningún jugador en la historia de la selección española que se llame Jamel", asegura Fouzi Lekjaa.

Pese a estas palabras, el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol respeta la decisión de Lamine Yamal y asegura que "la respetamos, nunca la cuestionamos".

"La elección de Jamel, la respetamos, nunca la cuestionamos. Nunca hemos cambiado nuestro comportamiento hacia Jamel ni hacia su familia que, que yo sepa, a menudo vienen a pasar las fiestas, especialmente en las provincias del norte, su tierra natal. Siempre serán bienvenidos", indica Fouzi Lekjaa.