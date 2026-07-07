Mundial 2026: Fechas y eliminatorias de los cuartos de final

Un total de 48 selecciones arrancaron el pasado 11 de junio su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y, casi un mes después, solo quedan ocho países con vida en la Copa del Mundo. A falta de la disputa del Argentina - Egipto y el Suiza - Colombia de hoy de octavos de final, hay seis selecciones en los cuartos de final: Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra.

El primer duelo de cuartos de final se jugará el jueves 9 de julio (22:00 horas) entre Francia y Marruecos del Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts. Los Leones del Atlas arrollaron a Canadá (0-3) y desafiarán a la subcampeona del mundo, que sufrió de lo lindo para superar a Paraguay (0-1) con un gol de penalti de Mbappé.

Por la parte inferior del cuadro también está definido el otro duelo de cuartos de final: España - Bélgica. La actual campeona de Europa superó un complicadísimo partido en Dallas y doblegó a Portugal con un tanto sobre la bocina de Mikel Merino.

Los de Luis de la Fuente se enfrentarán a la Bélgica de Courtois y Lukaku, verdugo de Estados Unidos (1-4). El duelo se jugará el viernes 10 de julio (21:00 horas) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Por la parte superior del lado derecho hay otro cuarto de final ya dibujado: Noruega - Inglaterra. Los nórdicos se cargaron a Brasil (1-2) con un doblete histórico de Erling Haaland. Su rival será la Inglaterra de Bellingham y Kane: los ingleses imperaron en la batalla del Azteca (2-3) ante México. El duelo de cuartos de final Noruega - Inglaterra se jugará el sábado 11 de julio (23:00 horas) en el Hard Rock Stadium de Miami.

El otro duelo de cuarto de final se definirá hoy tras la disputa de los duelos de octavos de final Argentina vs Egipto y Suiza vs Colombia. Los ganadores de estos dos partidos cerrarán la ronda de cuartos de final enfrentándose el doimngo 12 de julio (03:00 horas) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Horario y eliminatorias de cuartos del Mundial 2026

Francia vs Marruecos | 9 de julio / 22:00 horas

España vs Bélgica | 10 de julio / 21:00 horas

Noruega vs Inglaterra | 11 de julio / 23:00 horas

Argentina - Egipto vs Suiza vs Colombia | 12 de julio / 03:00 horas

Resultados de los octavos de final del Mundial 2026

Canadá 0-3 Marruecos

Paraguay 0-1 Francia

Brasil 1-2 Noruega

México 0-3 Inglaterra

Portugal 0-1 España

Estados Unidos 1-4 Bélgica

Argentina vs Egipto | 7 de julio / 18:00 horas

Suiza vs Colombia | 7 de julio / 22:00 horas