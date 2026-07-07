Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial 2026

Mundial 2026: Fechas y eliminatorias de los cuartos de final

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva con la disputa de los cuartos de final, con solo ocho selecciones aún con vida. Consulta el día y la hora de las cuatro eliminatorias de 1/4 de final.

Romelu Lukaku anota un gol ante Estados Unidos en el Seattle Stadium

Romelu Lukaku anota un gol ante Estados Unidos en el Seattle Stadium Reuters

Publicidad

Un total de 48 selecciones arrancaron el pasado 11 de junio su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y, casi un mes después, solo quedan ocho países con vida en la Copa del Mundo. A falta de la disputa del Argentina - Egipto y el Suiza - Colombia de hoy de octavos de final, hay seis selecciones en los cuartos de final: Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra.

El primer duelo de cuartos de final se jugará el jueves 9 de julio (22:00 horas) entre Francia y Marruecos del Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts. Los Leones del Atlas arrollaron a Canadá (0-3) y desafiarán a la subcampeona del mundo, que sufrió de lo lindo para superar a Paraguay (0-1) con un gol de penalti de Mbappé.

Por la parte inferior del cuadro también está definido el otro duelo de cuartos de final: España - Bélgica. La actual campeona de Europa superó un complicadísimo partido en Dallas y doblegó a Portugal con un tanto sobre la bocina de Mikel Merino.

Los de Luis de la Fuente se enfrentarán a la Bélgica de Courtois y Lukaku, verdugo de Estados Unidos (1-4). El duelo se jugará el viernes 10 de julio (21:00 horas) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Por la parte superior del lado derecho hay otro cuarto de final ya dibujado: Noruega - Inglaterra. Los nórdicos se cargaron a Brasil (1-2) con un doblete histórico de Erling Haaland. Su rival será la Inglaterra de Bellingham y Kane: los ingleses imperaron en la batalla del Azteca (2-3) ante México. El duelo de cuartos de final Noruega - Inglaterra se jugará el sábado 11 de julio (23:00 horas) en el Hard Rock Stadium de Miami.

El otro duelo de cuarto de final se definirá hoy tras la disputa de los duelos de octavos de final Argentina vs Egipto y Suiza vs Colombia. Los ganadores de estos dos partidos cerrarán la ronda de cuartos de final enfrentándose el doimngo 12 de julio (03:00 horas) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Horario y eliminatorias de cuartos del Mundial 2026

Francia vs Marruecos | 9 de julio / 22:00 horas

España vs Bélgica | 10 de julio / 21:00 horas

Noruega vs Inglaterra | 11 de julio / 23:00 horas

Argentina - Egipto vs Suiza vs Colombia | 12 de julio / 03:00 horas

Resultados de los octavos de final del Mundial 2026

Canadá 0-3 Marruecos

Paraguay 0-1 Francia

Brasil 1-2 Noruega

México 0-3 Inglaterra

Portugal 0-1 España

Estados Unidos 1-4 Bélgica

Argentina vs Egipto | 7 de julio / 18:00 horas

Suiza vs Colombia | 7 de julio / 22:00 horas

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Javier Bardem contesta a las críticas con la camiseta de España y un mensaje viral sobre el patriotismo

Javier Bardem con la camiseta de España en Dallas

Publicidad

Deportes

Romelu Lukaku anota un gol ante Estados Unidos en el Seattle Stadium

Mundial 2026: Fechas y eliminatorias de los cuartos de final

Mikel Merino celebra su gol ante Portugal en Dallas

San Mikel Merino aparece en el 91 para doblegar a Portugal y certificar el pase a cuartos (0-1)

Lukaku celebra su gol a Estados Unidos en el Mundial

Bélgica se venga Trump imitando su baile tras eliminar a Estados Unidos del Mundial: "Anula esta"

Estadio La Rosaleda en Málaga
Málaga CF

Orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión para Al Thani y sus hijos por la gestión del Málaga

Rodrigo Hernández en el Portugal-España
Mundial 2026

El tenso momento entre Rodri Hernández y Bernardo Silva: "Me he equivocado"

Detienen al futbolista José Hernández en pleno calentamiento antes de un partido en Ecuador
Fútbol

Detienen al futbolista José Hernández en pleno calentamiento antes de un partido en Ecuador

La detención parece responder a una demanda por presunto impago de una pensión de alimentos.

Mikel Merino festeja su decisivo gol a Portugal
Selección española

Mikel Merino analiza su 'chupinazo' a Portugal en el Mundial: "San Fermín me protege"

El pamplonés se emociona recordando su lesión tras meter a España en cuartos con un gol en el minuto 91: "Pensaba que no iba a estar en el Mundial".

Kylian Mbappe of France looks on during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between France and Sweden at New York New Jersey Stadium on June 30, 2026 in East Rutherford, New Jersey. AFP7 30/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Mbappé responde a los ataques racistas de una senadora de Paraguay: "En vez de leche materna chupaba cocos"

Javier Bardem con la camiseta de España en Dallas

Javier Bardem contesta a las críticas con la camiseta de España y un mensaje viral sobre el patriotismo

Cristiano Ronaldo entre lágrimas tras la eliminación de Portugal

Cristiano Ronaldo se despide entre lágrimas de los Mundiales: "Antes de mí, Portugal no tenía ningún título"

Publicidad