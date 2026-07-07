Mundial 2026
Mundial 2026: Fechas y eliminatorias de los cuartos de final
El Mundial 2026 entra en su fase decisiva con la disputa de los cuartos de final, con solo ocho selecciones aún con vida. Consulta el día y la hora de las cuatro eliminatorias de 1/4 de final.
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Un total de 48 selecciones arrancaron el pasado 11 de junio su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y, casi un mes después, solo quedan ocho países con vida en la Copa del Mundo. A falta de la disputa del Argentina - Egipto y el Suiza - Colombia de hoy de octavos de final, hay seis selecciones en los cuartos de final: Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra.
El primer duelo de cuartos de final se jugará el jueves 9 de julio (22:00 horas) entre Francia y Marruecos del Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts. Los Leones del Atlas arrollaron a Canadá (0-3) y desafiarán a la subcampeona del mundo, que sufrió de lo lindo para superar a Paraguay (0-1) con un gol de penalti de Mbappé.
Por la parte inferior del cuadro también está definido el otro duelo de cuartos de final: España - Bélgica. La actual campeona de Europa superó un complicadísimo partido en Dallas y doblegó a Portugal con un tanto sobre la bocina de Mikel Merino.
Los de Luis de la Fuente se enfrentarán a la Bélgica de Courtois y Lukaku, verdugo de Estados Unidos (1-4). El duelo se jugará el viernes 10 de julio (21:00 horas) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Por la parte superior del lado derecho hay otro cuarto de final ya dibujado: Noruega - Inglaterra. Los nórdicos se cargaron a Brasil (1-2) con un doblete histórico de Erling Haaland. Su rival será la Inglaterra de Bellingham y Kane: los ingleses imperaron en la batalla del Azteca (2-3) ante México. El duelo de cuartos de final Noruega - Inglaterra se jugará el sábado 11 de julio (23:00 horas) en el Hard Rock Stadium de Miami.
El otro duelo de cuarto de final se definirá hoy tras la disputa de los duelos de octavos de final Argentina vs Egipto y Suiza vs Colombia. Los ganadores de estos dos partidos cerrarán la ronda de cuartos de final enfrentándose el doimngo 12 de julio (03:00 horas) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
Horario y eliminatorias de cuartos del Mundial 2026
Francia vs Marruecos | 9 de julio / 22:00 horas
España vs Bélgica | 10 de julio / 21:00 horas
Noruega vs Inglaterra | 11 de julio / 23:00 horas
Argentina - Egipto vs Suiza vs Colombia | 12 de julio / 03:00 horas
Resultados de los octavos de final del Mundial 2026
Canadá 0-3 Marruecos
Paraguay 0-1 Francia
Brasil 1-2 Noruega
México 0-3 Inglaterra
Portugal 0-1 España
Estados Unidos 1-4 Bélgica
Argentina vs Egipto | 7 de julio / 18:00 horas
Suiza vs Colombia | 7 de julio / 22:00 horas
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