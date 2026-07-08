Celeste Amarilla carga otra vez contra Mbappé: "Le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de puta..."

Lejos de retractarse de sus gravísimos insultos contra Kylian Mbappé, la senadora paraguaya Celeste Amarilla ha cargado otra vez contra el delantero francés y ha criticado que el jugador del Real Madrid se negara a dar la mano a Orlando Gill en el duelo de octavos de final entre Francia y Paraguay.

"También está internalizado el saludo. la vecina que pasa por la vereda y dice adiós. Eso es típico.... El buen día, el buenas tardes, hasta luego, buenas noches. Eso también es un ritual paraguayo. ¿Qué nos enojó? Que cuando Orlando Gill, un niño, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano (a Mbappé) con toda la humildad del paraguayo y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés, eso no lo hubiera hecho un francés nunca", ha asegurado Celeste Amarilla en el pleno de este miércoles.

"Francia es Rousseau, Descartes, Montesquieu, Víctor Hugo, Simone de Beauvoir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Me niego a reducir toda esa enorme Francia y ese enorme legado cultural, artístico y democrático a Mbappé", añadió la senadora paraguaya.

Celeste Amarilla había exigido a Kylian Mbappé que se retractase de sus respuestas hacia ella y aseguró que fue agraviada por el delantero de la selección francesa.

"Él tiene que retractarse conmigo, él tiene que retractarse conmigo... Se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya, se está metiendo también con Paraguay. Claro que fui agraviada, y con suficientes motivos para hacerle una querella a Mbappé. Ayer estuve a punto, todavía puedo hacerla, vamos a ver hasta dónde llega", indicó la senadora del opositor Partido Liberal.

"Exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas, yo tampoco voy a tolerar tu violencia, vos no me conocés, no tienes idea de quién soy y no tenés ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo", señaló Amarilla en la misiva que difundió en su cuenta en X.

Toda la polémica surgió por una publicación de Celeste Amarilla en sus redes sociales tras el partido de octavos de final entre Francia y Paraguay en el que cuestionó su origen y nacionalidad, al apuntar que era un "camerunés colonizado".

"Bruto ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", llegó a asegurar la senadora paraguaya.

El propio Mbappé respondió a Celeste Amarilla y afirmó que era "una mujer despreciable e indigna de su cargo"

"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó Kylian.