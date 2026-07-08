De la Fuente gana su apuesta: las 5 claves del renacer de España ante Portugal en el Mundial

España vuelve a transmitir sensaciones de candidata a estrella. Después del empate ante Cabo Verde y una fase de grupos titubeante, la selección de Luis de la Fuente ha enlazado dos victorias de enorme valor ante Austria y Portugal para plantarse en unos cuartos de final de un Mundial por primera vez desde Sudáfrica 2010.

Las comparaciones con aquella selección campeona son inevitables. El equipo de Vicente del Bosque también llegó a Sudáfrica después de dominar Europa, pero tuvo que aprender rápidamente que un Mundial no siempre se gana jugando mejor que el rival, sino compitiendo hasta el final. La actual selección parece haber entendido esa misma lección porque, como entonces, está yendo de menos a más.

Analizamos las cinco claves que explican el cambio de España.

Unai Simón hace grande la portería

Si hay un futbolista que está dando la razón a Luis de la Fuente es Unai Simón. Durante meses se discutió si el portero titular debía ser David Raya o incluso Joan García después de sus grandes temporadas en el Arsenal y el Barcelona. Sin embargo, el seleccionador mantuvo la confianza en el guardameta del Athletic y la respuesta ha sido incontestable.

España es la única selección del Mundial que todavía no ha encajado un solo gol. El dato resulta todavía más llamativo si se amplía el foco: Unai Simón acumula ya 609 minutos sin encajar, la mayor racha de imbatibilidad en toda la historia de la Copa del Mundo. El último tanto que recibió el meta vasco fue el de Japón en la fase de grupos de Catar 2022.

Lo ha conseguido sin necesidad de protagonizar exhibiciones constantes: apenas ha tenido que realizar seis paradas en todo el torneo.

Una defensa que roza la perfección

Y es que gran parte del mérito pertenece también a la línea defensiva. Laporte y Cubarsí, veteranía y juventud, forman una pareja cada vez más sólida. Sacan el balón jugado, anticipan, corrigen y prácticamente no conceden ocasiones.

En el lateral derecho, Pedro Porro ha conectado mucho mejor con Lamine Yamal que Marcos Llorente y ha dado más profundidad por la banda derecha. En el otro costado, Marc Cucurella está firmando un Mundial extraordinario; hay un dato que resume perfectamente su nivel: no ha sido regateado ni una sola vez en los tres últimos partidos frente a Uruguay, Austria y Portugal.

Rodri vuelve a ser Rodri

Quizá sea la mejor noticia para España. El Balón de Oro de 2024 llegó al Mundial rodeado de dudas después de una temporada marcada por la grave lesión de rodilla y un rendimiento irregular en el Manchester City. Durante los primeros partidos muchos señalaron su lentitud en la circulación del balón e incluso comenzaron a pedir la entrada de Martín Zubimendi.

Sin embargo, ante Portugal apareció el auténtico Rodri: dominó el ritmo del encuentro, protegió la defensa y volvió a mover a España como acostumbra a hacerlo uno de los mejores centrocampistas del mundo. Fue elegido MVP del partido y disipó muchas de las dudas que le acompañaban. Su pase filtrado al primer toque a Ferran fue el origen del 'chupinazo' de Merino.

Los cambios de Luis de la Fuente

Uno de los aspectos más criticados a Luis de la Fuente durante el inicio del torneo era la gestión de los cambios. Contra Portugal, en cambio, decidió el partido desde el banquillo. Pedri parece intocable y Dani Olmo estaba siendo el futbolista más inspirado del equipo, pero el seleccionador les sacó para dar entrada a Ferran Torres y Mikel Merino.

Seis minutos después, en el minuto 91, ambos fabricaron el gol de la clasificación: Ferran asistió y Merino volvió a aparecer cuando España más lo necesitaba, igual que ya hiciera frente a Alemania en la pasada Eurocopa. Todo un acierto táctico que reivindica también al seleccionador, quien siempre apostó por ellos. Veremos ahora si Fabián le quita el puesto a este Pedri plomizo ante Bélgica.

Un grupo que vuelve a creer

Más allá del fútbol, España transmite otra vez la imagen de equipo que arrasó Eurocopa a hierro y fuego hace dos años. Las dudas aparecieron tras el empate contra Cabo Verde y algunos llegaron incluso a cuestionar la fortaleza del vestuario, pero las celebraciones frente a Portugal dejaron una imagen muy distinta.

El gol de Merino desató una explosión colectiva: Rodri celebrándolo con rabia, Ferran recorriendo medio campo para abrazarse con Marcos Llorente, todo el banquillo invadiendo el césped... Ese tipo de gestos no ganan partidos, pero sí suelen aparecer en los equipos que llegan muy lejos.

La Roja empezó pareciendo una vaquilla del Grand Prix y va cogiendo hechuras de Miura. Porque, al igual que ocurrió en Sudáfrica hace dieciséis años, España parece haber entendido que los Mundiales no siempre los gana el equipo que mejor juega; muchas veces los gana el que mejor compite.

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