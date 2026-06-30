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Ya hay fechas para los dos clásicos y los derbis de LaLiga EA Sports

El Barcelona arrancará la LaLiga EA Sports recibiendo al Athletic Club y el Real Madrid se medirá a la Real Sociedad en el Bernabéu.

Lamine Yamal (Barcelona) y Kylian Mbappé (Real Madrid)

El calendario de LaLiga EA Sports 2026 - 2027 | Antena 3 Deportes

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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El Barcelona empezará la defensa del título de LaLiga EA Sports contra el Athletic Club en el Camp Nou y el Real Madrid debutará ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu el fin de semana del 15-16 de agosto, según el sorteo de la temporada 2026-2027 hecho este martes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Por su parte, el Atlético de Madrid recibirá al Málaga en el Metropolitano en la jornada 1 de LaLiga EA Sports.

Duelos de la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026 - 2027

Alavés - Getafe

Atlético de Madrid - Málaga

Celta de Vigo - Osasuna

Deportivo de la Coruña - Elche

Espanyol - Levante

Barcelona - Athletic Club

Racing de Santander - Villarreal

Real Madrid - Real Sociedad

Sevilla - Rayo Vallecano

Valencia - Betis

Las fechas de los Clásicos

Ya se conocen también las fechas de los dos clásicos ligueros. El Barcelona recibirá en el Camp Nou al Real Madrid en la décima jornada, el fin de semana del 24 y 25 de octubre; mientras que el conjunto de Mourinho se medirá al Barça en el Bernabéu en la jornada 35, el fin de semana del 8 y 9 de mayo de 2027.

Respecto al derbi madrileño, el Metropolitano será el escenario del primer duelo entre los dos grandes conjuntos de la capital de España en la jornada 7, el fin de semana del 19 y 20 de septiembre.

El derbi de la segunda vuelta entre Real Madrid y Atlético de Madrid se jugará en el Santiago Bernabéu en la jornada 30, el fin de semana del 3 y 4 de abril de 2027.

Respecto a la última jornada de LaLiga EASports, el Barcelona visitará el Coliseum para medirse al Getafe mientras que el Real Madrid despedirá la Liga recibiendo al Deportivo de la Coruña. El Atlético de Madrid cerrará el campeonato liguero visitando al Betis.

Jornada 38 de LaLiga EA Sports 2026 - 2027

Athletic Club - Rayo Vallecano

Real Betis - Atlético de Madrid

Elche CF - Racing Club

RCD Espanyol - Deportivo Alavés

Getafe - Barcelona

Levante - Celta

Málaga - Sevilla

Osasuna - Valencia

Real Madrid - Deportivo

Real Sociedad - Villarreal

LaLiga ya ha hecho público el calendario al completo, con las 38 jornadas y todos los partidos. En el siguiente post puedes consultar los partidos de cada jornada y los diferentes duelos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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