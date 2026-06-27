España se impone por la mínima a Uruguay en el Mundial y avanza como líder del Grupo H

España bajó el telón de la fase de grupos del Mundial con una victoria de oficio, carácter y resistencia ante Uruguay (0-1), un triunfo que confirmó a la selección de Luis de la Fuente como líder del Grupo H con siete puntos de nueve posibles y dejó fuera del torneo a una Celeste sumida en la frustración y la descomposición interna.

El actual campeón de Europa no firmó su actuación más brillante, pero sí una de esas victorias que refuerzan la candidatura de un equipo que también sabe competir cuando el partido se endurece. Uruguay, obligada por la necesidad, llevó el duelo al límite físico y emocional, pero España no perdió la compostura, resistió el empuje sudamericano y encontró el resultado que necesitaba para cerrar la primera fase en lo más alto.

Uruguay cae ante España y se despide del Mundial

Con el 0-1 en Guadalajara, España selló su pase a los dieciseisavos de final, que disputará el próximo 2 de julio en Inglewood, en el área de Los Ángeles, ante el segundo clasificado del Grupo J, que saldrá del duelo a distancia entre Austria y Argelia. La selección española avanza con dos triunfos y un empate, una trayectoria sólida que contrasta con la eliminación de Uruguay, que solo pudo sumar dos puntos y ni siquiera logró entrar por la vía de los ocho mejores terceros.

La derrota dejó a los de Marcelo Bielsa fuera de la vigésima tercera edición del Mundial y acentuó el clima de tensión que rodeó a la Celeste durante la fase de grupos. Uruguay, que había empatado con Cabo Verde en la segunda jornada, necesitaba reaccionar ante España, pero se encontró con un rival capaz de aceptar el tipo de partido que proponía el conjunto sudamericano sin caer en el desorden ni en las provocaciones.

"Nos han llevado al límite y hemos estado a la altura de la exigencia", resumió Luis de la Fuente tras el encuentro. El seleccionador español valoró de forma "muy favorable" la respuesta de su equipo en un partido "de máxima exigencia, de mucha dureza”, y destacó que sus jugadores supieron competir sin perder el control emocional. "El equipo siempre responde. Hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido", añadió.

España superó así la primera fase mundialista por tercera edición consecutiva y lo hizo como primera de grupo, un objetivo que no era menor en una zona que terminó ofreciendo una de las sorpresas del torneo: la clasificación de Cabo Verde. Los Tiburones Azules empataron sin goles este viernes con Arabia Saudí en Houston y cerraron una campaña histórica con tres puntos, después de igualar también ante España en el debut y frente a Uruguay en la segunda fecha.

Felipe VI felicita a la selección en el vestuario

La jornada tuvo además un componente institucional de primer nivel. El rey Felipe VI presenció en directo el encuentro en el estadio de Guadalajara y, tras la victoria, bajó al vestuario para felicitar a los internacionales y al cuerpo técnico por el triunfo y por la clasificación como primeros del Grupo H.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.