Cuándo se juega el España - Bélgica de cuartos del Mundial 2026: fecha, horario y dónde verlo en directo

España ya conoce a su rival en los cuartos de final del Mundial de 2026. La selección de Luis de la Fuente se enfrentará a Bélgica el próximo 10 de julio en Los Ángeles, después de que los Diablos Rojos golearan este lunes a Estados Unidos (1-4) y sellaran su clasificación.

La jornada dejó además otra gran noticia: la eliminación de Portugal y de Cristiano Ronaldo, que se despidió definitivamente de los Mundiales tras caer ante la Roja.

España acaba con el sueño de CR7

La selección española logró un trabajado triunfo ante Portugal gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 91. Cuando todo apuntaba a la prórroga, Luis de la Fuente encontró la solución desde el banquillo.

Ferran Torres, Fabián Ruiz y Mikel Merino, los tres incorporados en la segunda mitad, participaron en la acción que decidió el encuentro.

Fabián conectó con Ferran y este asistió a Merino para firmar el definitivo 1-0 y España acabó así con el sueño mundialista de Cristiano Ronaldo.

El portugués cierra su carrera en los Mundiales tras disputar seis ediciones (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), con 11 goles, pero sin haber conseguido levantar el trofeo.

Bélgica arrasa a Estados Unidos

Horas después, Bélgica no dio opción al combinado estadounidense en Seattle. El conjunto dirigido por Domenico Tedesco dominó el encuentro de principio a fin y terminó imponiéndose por un contundente 1-4.

Charles De Ketelaere fue la gran figura del partido con un doblete en los minutos 9 y 33. Hans Vanaken amplió la ventaja en la segunda parte y Romelu Lukaku cerró la goleada en el tiempo añadido.

El único tanto estadounidense lo firmó Malik Tillman de lanzamiento de falta.

El caso Balogun quedó en segundo plano

El partido estuvo precedido por la enorme polémica generada por Folarin Balogun. El delantero estadounidense pudo disputar el encuentro pese a haber sido expulsado en los dieciseisavos de final, después de que la Comisión de Disciplina de la FIFA suspendiera de forma excepcional su sanción automática.

La decisión provocó protestas de varias federaciones e incluso la UEFA criticó públicamente a la FIFA. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a agradecer personalmente la medida.

Sin embargo, la goleada belga terminó eclipsando completamente la controversia y Balogun pasó prácticamente desapercibido sobre el césped.

El Mundial pierde a sus tres anfitriones

Con la eliminación del conjunto estadounidense, el Mundial de 2026 se queda ya sin ninguno de los tres países organizadores. Canadá fue eliminada el pasado sábado por Marruecos, México cayó un día después frente a Inglaterra y ahora Estados Unidos se despide tras la goleada sufrida ante Bélgica.

La jornada de octavos de final se completará con los últimos dos representantes sudamericanos que siguen en competición. Argentina se enfrentará a Egipto, mientras que Colombia buscará el pase a cuartos frente a Suiza.

España-Bélgica, un cruce de altura

El triunfo de Bélgica deja servido uno de los grandes partidos de los cuartos de final. España y los Diablos Rojos se enfrentarán el próximo 10 de julio en Los Ángeles por un puesto en las semifinales del Mundial.

La selección española llega después de eliminar a Portugal, mientras que Bélgica aterriza con la moral reforzada tras una actuación muy convincente frente a Estados Unidos.

España y Bélgica se han enfrentado 23 veces a lo largo de la historia, con un balance favorable al combinado nacional: doce victorias y seis empates, por cinco triunfos belgas.

Será la tercera vez que ambas selecciones se enfrenten en una fase final de la Copa del Mundo, con suerte dispar para los nuestros: Bélgica se impuso en los cuartos de final de México 1986 en la tanda de penaltis y España se llevó la victoria cuatro años más tarde en Italia 1990. Ahora volverán a cruzar sus caminos con las semis en juego.

Día, horario y dónde ver el España - Bélgica

El partido de cuartos de final lo jugará España el próximo viernes 10 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular) en Los Ángeles Stadium, California. El rival será Bélgica, que esta madrugada goleó a la anfitriona Estados Unidos por 1-4, y te lo contaremos en directo a través de la web de Antena 3 Deportes.

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