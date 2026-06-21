Mundial 2026
España se desquita ante Arabia Saudí con un Lamine decisivo y un doblete de Oyarzabal
La Selección olvidó el mal debut con una primera parte sobresaliente que desniveló Lamine en el minuto 10 tras salir de titular y que encarriló Oyarzabal con un doblete en tres minutos. La presión pasa a Uruguay, que se medirá esta medianoche a Cabo Verde.
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España ha tenido este domingo la reacción de campeón que se esperaba tras golear a Arabia Saudí (4-0) en la segunda jornada del grupo H sumando así su primera victoria en el Mundial 2026. Un partido que desniveló Lamine en el minuto 10 (partió de titular) que encarriló Oyarzabal con un doblete relámpago (21' y 24') y que finiquitó Cucurella ya en el segundo tiempo (dieron el gol en propia puerta).
España ha vuelto
Es pronto y oportuno, pero España ha vuelto. Al menos la de los últimos años, esa selección campeona con un carácter y una firma incomparable que pasó de puntillas en su debut mundialista ante Cabo Verde. Tras las críticas, los jugadores se 'picaron', como dijo Luis de la Fuente, y arrasaron en su segundo partido en este Mundial con tres goles en los primeros 25 minutos.
Lamine Yamal abrió la lata antes de los diez minutos tras partir como titular y Oyarzabal -desaparecido ante los africanos y hoy MVP del partido- volvió a pescar en río revuelto e hizo un doblete relámpago (21' y 24') para sentenciar una victoria que nunca estuvo en duda. España arrasó, goleó y dominó a su antojo ante una selección entregada y domada de principio a fin.
En el 64 cumpleaños de Luis de la Fuente, el técnico riojano disfrutó de lo lindo en la banda y pudo realizar una gestión soñada: quitó a Lamine y Oyarzabal tras el primer acto y a Pedri, Olmo y Baena a falta de 20 minutos.
La presión se traslada a Uruguay
La Roja da un golpe encima de la mesa y sigue invicta en partido oficial desde la derrota ante Escocia en 2023. La presión pasa a Uruguay, que si quiere llegar al duelo con opciones de ser primera al duelo con España tendrá que vencer a Cabo Verde esta medianoche.
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¡¡FINAL!! | ESPAÑA 4-0 ARABIA SAUDÍ
¡FINAL, FINAL, FINAL! Victoria y goleada de la Selección Española ante Arabia Saudí (4-0) en su segundo partido en el Mundial tras haber empatado a cero ante Cabo Verde. Hoy la Roja sí que fue ese equipo temible de los últimos años (campeón de Eurocopa y Nations League)... Una goleada ante Arabia (empató a uno ante Uruguay en su debut) que comenzó a forjarse con el tempranero gol de Lamine Yamal en el minuto 10 (entró de titular) y fue encarrilada por un doblete relámpago de Oyarzabal en tres minutos. Cucurella puso la guinda final en la segunda parte. Un duelo muy muy muy cómodo para España, que tenía que ganar, convencer y golear. Lo ha hecho todo.
Se pone como primera de grupo a la espera de lo que haga Uruguay esta noche ante Cabo Verde. Siguiente partido, ante los charrúas en la madrugada del viernes 26 al sábado 27 de junio a las 2:00 de la madrugada en España.
¡Un placer haberles contado el partido de hoy!
¡¡Gol anulado a Ferran Torres!!
¡Revisión interminable del VAR... para confirmar que el jugador culé estaba en fuera de juego! Jugada muy muy ajustada.
¡Cuatro más añadido!
A ver si España encuentra una última ocasión de gol que pueda servirle para endosarle una manita a la selección saudí... Lógicamente, después del espectacular inicio, el partido ha ido perdiendo interés...
¡Casi se marca en propia Arabia!
Se ha llevado un golpe Pino al intentar rematar de cabeza... Quedan menos de 10 minutos y Arabia busca el gol del honor.
Min. 75 RESULTADO España - Arabia Saudí: 4-0
Busca el quinto la selección de Luis de la Fuente, pero ya habiendo bajado mucho el ritmo y la intensidad respecto a la primera parte. De momento, la victoria y la goleada son una realidad, y la presión va directamente a Uruguay, que esta noche se jugará muchísimo ante Cabo Verde.
¡Pedri se va y entra Fabián!
El canario tenía tarjeta y era innecesario forzarle en lo que resta de partido. Entra Fabián Ruiz en su lugar.
¡La que ha fallado Ferraaaaan!
Tuvo el quinto en sus botas... Colocó mal el pie y el disparo se marchó muy desviado.
¡Cambios en España!
Se van Olmo y Baena y entran Nico y Mikel Merino.
¡Rodri se lleva un codazo!
Kanno entró de forma desproporcionada con el brazo e impactó con fuerza en el rostro de Rodri, que se duele en el terreno de juego. Pasamos ya la hora de partido y ya se prepara para entrar Nico Williams.
¡Parada de Al Owais!
¡Doble parada del portero saudí para evitar la manita! España está desmelenada y Arabia no sabe como frenar a la Roja.
⚽ ¡¡GOOOOOL CUCURELLA!! 4-0
¡¡Marca el jugador del Real Madrid!! Esta vez tuvo mala suerte el portero saudí porque el remate fue bueno y potente, pero no colocado... No pudo despejar y el balón entró directo en la portería. ¡4-0!
¡VUELVE EL FÚTBOL A ATLANTA... CON CAMBIOS!
¡Triple cambio en España! Entran Yeremy Pino, Ferran Torres y se van Lamine y Oyarzabal. También hay variaciones en Arabia.
¡¡DESCANSO!! España arrasa a Arabia: 3-0
A vestuarios en Atlanta con victoria y paliza de España en este segundo partido del Mundial. La Roja parece tener más que encarrilado el partido y la victoria después de una primera parte sobresaliente con goles de Lamine y un doblete de Oyarzabal, que rozó el hat-trick con un disparo al palo y un par de ocasiones más...
Dos cosas que mencionar: es importante que España intente aumentar la distancia porque el goalaverage es muy importante, pero ojo, no es un día para forzar a jugadores claves como Lamine, Oyarzabal, Pedri, Rodri...
Min 41. España - Arabia Saudí: 3-0
¡¡OYARZABAL!! ¡Otra vez Mikel! Está rozando el tercero... Ni se lo piensa cada vez que entra en contacto con el balón.
¡¡¡AL PALO OYARZABAL!!!
Qué error del guardameta... Imperdonable. Perdonó Oyarzabal el hat-trick.
Min 33. España - Arabia Saudí: 3-0
Este partido parece sentenciado y el interés va residir en la diferencia de goles, que es muy muy muy importante. Básicamente porque puede decidir el primer puesto en el caso de que Uruguay ganara hoy a Cabo Verde y empatara ante España en la última jornada, en ese caso entraría el goalaverage y con este 3-0 (puede ir a más) la Roja tendría mucho a su favor.
¡ESPAÑA ES UN CICLÓN!
¡Muy atenta en los rechaces y dominando por arriba! Inicio inmejorable de la selección de Luis de la Fuente, que se está desquitando del amargo empate ante Cabo Verde. Lamine abrió la lata y Oyarzabal ha marcado un doblete en apenas cinco minutos.
⚽ ¡¡DOBLETEEEEE DE OYARZABAAAL!!
⚽ ¡¡GOOOOL DE OYARZABAL!! 2-0
¡No hay fuera de juegooo! Jugada con varios rechaces en el área y lo aprovecha Mikel Oyarzabal para controlar un balón a la espalda de los árabes y definir con tranquilidad ante el portero. España ha empezado como un tiro y ya gana 2-0 un partido que era de vital importancia.
¡Oyarzabal roza el segundo!
Gran disparo del ariete vasco y mejor parada del guardameta saudí, que evita el segundo de España.
⚽ ¡Lamine adelanta a España en el minuto 10!
La estrella de la Selección abre la lata en este partido y marca el primero de España en este Mundial 2026. La asistencia de Oyarzabal es más de medio gol, pase simplemente perfecto del delantero de la Real y bien colocado Lamine para empujarla.
⚽ ¡¡GOOOOL LAMINE YAMAL!!
Min 6. España - Arabia Saudí: 0-0
Domina España en estos primeros compases tal y como se esperaba. Arabia está completamente encerrado esperando a la contra.
¡Lamine ya mete miedo!
¡La primera del jugador culé! Desbordó en la banda y puso un centro peligroso.
🚨 ¡¡¡ESPAÑA - ARABIA SAUDÍ!!! ¡ARRANCA EL PARTIDO DEL MUNDIAL! 🚨
¡¡SUENA EL HIMNO DE ESPAÑA!!
¡LOLOLOLOLOLO...! Suena el himno español en Atlanta. Segunda vez en este Mundial... y esperemos que con mejor final que en el primer partido ante Cabo Verde.
🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸
Infantino: "España es una de las grandes favoritas
"Voy a ver mi primer partido de España en este Mundial, es una de las grandes favoritas en el torneo por la calidad de sus jugadores, el entrenador, la afición", ha explicado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Luis de la Fuente cumple hoy 64 años
Sí, justo hoy domingo el seleccionador español cumple años en un día absolutamente clave para el devenir de la Roja en esta cita mundialista.
¿Nos traerá buena suerte Luis de la Fuente?
¡Menos de 30 minutos para que empiece el España-Arabia Saudí!
Apenas 25 minutos para que ruede el balón en Atlanta. Así llegaba la Selección al estadio en el que buscará su primera victoria en este Mundial 2026.
¿El último España - Arabia Saudí?
Hoy se repite un partido que precisamente tuvo lugar en 2006 y en la fase de grupos, donde la Selección Española se impuso 0-1 con gol de Juanito. España superó esa fase de grupos pero perdió en la primera eliminatoria ante la Francia de Zidane por 3-1. Desde entonces han disputado otros dos encuentros amistosos que se han saldado con victorias para la Roja por 3-2 y 5-0.
¿Hay falta de gol en España?
El empate a cero ante Cabo Verde no debería preocupar, pero también hay que tener en cuenta que España solo ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos: venció 3-1 a Perú, empató a uno ante Irak y a cero ante Egipto en los últimos tres partidos de preparación preMundial. La realidad es que es una 'racha' insólita porque la Roja, desde septiembre de 2024 solo se ha quedado sin marcar en tres encuentros.
🇸🇦 🟢 ¡Alineación OFICIAL de Arabia Saudí!
¡Esta es la alineación del equipo saudí para medirse a España en esta jornada 2 del grupo H en el Mundial 2026!
11: Al Owais; Lajami, Abdulhamid, Al Amri, Al Tambakti, Al Harbi; Al Dawsari, Al Khaibari, Al Juwayr; Al Dawsari y Al Brikan.
Último partido de España a las 18:00... y también en Atlanta
La Selección jugará su segundo partido de este Mundial, también a las 18:00, después del debut ante Cabo Verde (0-0). El primer encuentro también se disputó en Atlanta, no obstante, el tercer y último partido de la fase de grupos ante Uruguay en la ciudad mexicana de Zapopan y... ¡a las 2:00 de la madrugada en España!
¡Suspendida la plaza Colón para ver el partido de España ante Arabia!
Las altas temperaturas en Madrid han obligado a cancelar el encuentro que cientos o miles de aficionados iban a protagonizar hoy domingo para ver el España-Arabia Saudí en directo en la mítica plantilla de Colón.
"La decisión ha sido acordada entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Ayuntamiento de Madrid ante el aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé temperaturas de hasta 39 grados entre las 13:00 y las 21:00 horas.
Por motivos de seguridad y protección de la salud pública, se ha decidido cancelar todas las actividades previstas en la Fan Zone de Colón, incluida la retransmisión del encuentro. Se recomienda a los aficionados seguir el partido desde espacios acondicionados y climatizados, evitando la exposición prolongada al calor y atendiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil.
La medida se adopta con el objetivo de proteger la salud de los asistentes, del personal de organización y de todos los profesionales implicados en el desarrollo del evento", ha explicado la RFEF en un comunicado publicado este pasado sábado.
¿Qué ha cambiado Luis de la Fuente? Así es el 11 de España ante Arabia Saudí
¡Lo más destacado es la titularidad de LAMINE YAMAL! Pero ojo, Pedro Porro entra por Llorente en el lateral derecho, Olmo por Fabián y Baena por Gavi. Desaparecen del once los azulgrana Ferran y Gavi.
Luis de la Fuente ha terminado por meter a la gran estrella de la selección a pesar de que no está al 100% para los 90 minutos. Veremos si le sale bien, pero ya poco le podrán decir al riojano...
🇪🇸 ¡¡¡11 OFICIAL DE ESPAÑA!!!
¡¡OJO!! ¡Luis de la Fuente introduce CUATRO cambios respecto al once ante Cabo Verde!🇪🇸 11: Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo, Pedri; Lamine, Baena y Oyarzabal
¿Qué ocurriría si España se clasifica como segunda de grupo?
Es pronto para pensar en eso pero la posibilidad existe... Si España se clasifica como segunda en este grupo H seguramente se vería las caras ante la Argentina de Messi en 1/16 de final. La albiceleste goleó a Argelia con un hat-trick de Leo y es la gran favorita para pasar como primera en un grupo donde Austria y Jordania están, a priori, muy lejos del nivel de Argentina.
Por esa razón, España tiene que ganar hoy y hacerlo ante Uruguay en el último partido, de esta forma se asegura pasar como primera y cruzarse con la segunda del grupo J: Austria, Jordania o Argelia... aunque todo apunta a que sería la selección austriaca.
¿Jugará de titular Lamine Yamal?
El jugador del Barça tuvo 20 minutos ante Cabo Verde pero tampoco pudo cambiar el resultado del partido. Ahora, España se la juega pero él mismo ha dicho que no está al 100% para jugar todo el partido. Eso sí, las 'prisas' de la Selección por ganar pueden forzar a Luis de la Fuente a ponerle de titular este domingo ante Arabia Saudí.
Lamine también quiso lanzarle un mensaje a la prensa: "Saco una conclusión, los periodistas tenéis mucha prisa por acabar vuestro trabajo. Estamos en la primera jornada, España y Portugal han hecho un punto, Argentina y Francia han ganado y pensáis que van a llegar a la final los dos. Y estamos en la primera jornada del Mundial. Es algo que yo no comprendo, en vez de disfrutar de los partidos queréis sacar una conclusión muy rápida, para vosotros España es malísima. Para los que sabéis saben no", explicó.
Así va el grupo H de España en este Mundial 2026
Tras la primera jornada y a las puertas de la segunda, ningún equipo ha conseguido imponerse, España empató a cero ante Cabo Verde y Uruguay tampoco pasó del empate ante Arabia Saudí (1-1).
Resultados que mantienen un empate a puntos, aunque Cabo Verde y Uruguay ocupan las dos primeras posiciones al haber marcado al menos un gol. Todo apunta a que el primer puesto del grupo se lo jugarán España y Uruguay en el duelo que protagonizarán en la tercera y última jornada, teniendo en cuenta que ambos vencen sus duelos en esta jornada 2 (España ante Arabia, 18:00) y los sudamericanos a la selección africana (00:00 horario peninsular español).
¡No obstante, TODO puede pasar en este Mundial! Cabo Verde y Curazao ya han dado mucho que hablar, esta última sin ir más lejos ha sacado un empate ante Ecuador.
España - Arabia Saudí, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de la fase de grupos del Mundial 2026
¡Muy buenas tardes de domingo y bienvenidos al Mundial 2026! ¡HOY JUEGA ESPAÑA, MÁS BIEN, HOY SE LA JUEGA ESPAÑA! La selección de Luis de la Fuente se enfrenta a Arabia Saudí en la segunda jornada del grupo H después de haber empatado a uno ante Cabo Verde en un partido que resultó muy decepcionante para la afición española.
Ahora, en este segundo partido, España ya no puede fallar porque un empate o una derrota podría condenarla a no pasar como primera de grupo (podría no depender de sí misma) o incluso complicarse y mucho la clasificación.
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