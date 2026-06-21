España se desquita ante Arabia Saudí con un Lamine decisivo y un doblete de Oyarzabal

España ha tenido este domingo la reacción de campeón que se esperaba tras golear a Arabia Saudí (4-0) en la segunda jornada del grupo H sumando así su primera victoria en el Mundial 2026. Un partido que desniveló Lamine en el minuto 10 (partió de titular) que encarriló Oyarzabal con un doblete relámpago (21' y 24') y que finiquitó Cucurella ya en el segundo tiempo (dieron el gol en propia puerta).

España ha vuelto

Es pronto y oportuno, pero España ha vuelto. Al menos la de los últimos años, esa selección campeona con un carácter y una firma incomparable que pasó de puntillas en su debut mundialista ante Cabo Verde. Tras las críticas, los jugadores se 'picaron', como dijo Luis de la Fuente, y arrasaron en su segundo partido en este Mundial con tres goles en los primeros 25 minutos.

Lamine Yamal abrió la lata antes de los diez minutos tras partir como titular y Oyarzabal -desaparecido ante los africanos y hoy MVP del partido- volvió a pescar en río revuelto e hizo un doblete relámpago (21' y 24') para sentenciar una victoria que nunca estuvo en duda. España arrasó, goleó y dominó a su antojo ante una selección entregada y domada de principio a fin.

En el 64 cumpleaños de Luis de la Fuente, el técnico riojano disfrutó de lo lindo en la banda y pudo realizar una gestión soñada: quitó a Lamine y Oyarzabal tras el primer acto y a Pedri, Olmo y Baena a falta de 20 minutos.

La presión se traslada a Uruguay

La Roja da un golpe encima de la mesa y sigue invicta en partido oficial desde la derrota ante Escocia en 2023. La presión pasa a Uruguay, que si quiere llegar al duelo con opciones de ser primera al duelo con España tendrá que vencer a Cabo Verde esta medianoche.

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