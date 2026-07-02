Mundial 2026
España 1 -0 Austria en directo: fin de la primera parte
La selección española de fútbol se enfrenta a Austria en busca de los octavos de final. Sigue en directo el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el resultado en vivo y la última hora del España - Austria.
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España, actual campeona de Europa, arranca hoy su camino hacia la gran final del Mundial 2026 midiéndose a Austria en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Los de Luis de la Fuente llegan al duelo tras finalizar como primeros del Grupo H, con dos victorias (Arabia Saudí y Uruguay) y un empate (Cabo Verde). Tras tocar la gloria hace dos años en la Eurocopa de Alemania, la Roja afronta su asignatura pendiente: una eliminatoria mundialista. Y es que son ya 16 años sin lograr superar un partido del k.o. en una fase final de la Copa del Mundo.
Cinco partidos separar a una generación de futbolistas españoles de la segunda estrella, el gran objetivo tras consagrase hace dos años en Alemania con la cuarta Eurocopa de su historia. A la España de Luis de la Fuente le espera Austria, segunda clasificada del grupo J y que suma un triunfo (Jordania), un empate (Argelia) y una derrota (Argentina).
El partido de hoy será la prueba de fuego para una España que no ha enamorado en la fase de grupos y de la que se esperaba más antes del comienzo del Mundial 2026. El duelo se disputa hoy (21:00 horas) en el Sofi Stadium de Los Ángeles, con arbitraje del del sueco Glenn Nyberg.
Posibles onces del España - Austria
ESPAÑA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.
AUSTRIA: A.Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X.Schlager; Sabitzer, Wanner, Schmid; y Gregoritsch.
¡Ya puedes seguir en directo el España - Austria del Mundial 2026!
España - Austria, hoy en directo: Oyarzabal a las manos del portero
Remató el delantero desde fuera del área pero el disparo no generó peligro.
España - Austria, hoy en directo: cambios en Austria
Salen Schlager y Seiwald, entra Grillisch y Chukwuemeka.
España - Austria, hoy en directo: ¡Empieza la segunda parte!
¡Comienzan los segundos 45 minutos!
España - Austria, hoy en directo: nueve remates para la roja en la primera parte
Los de Luis de la Fuente remataron hasta 9 veces, 4 de ellas a portería, frente a un único remate de Austria.
España - Austria, hoy en directo: ¡Final del primer tiempo!
España se marcha al vestuario con un gol de ventaja.
España - Austria, hoy en directo: ¡BAENA AL PALO!
Cañonazo del extremo del Atlético de Madrid de falta que se estrella en el larguero y después Schlager saca un paradón a Lamine Yamal en el rechace.
España - Austria, hoy en directo: muy sólida España en defensa
Los de Luis de la Fuente repliegan rápidamente y apagan con gran velocidad cualquier peligro que se acerque a la portería de Unai Simón.
España - Austria, hoy en directo: GOOOOOOOOL DE OYARZABAL
Llegaba por la banda izquierda Cucurella que puso un centro raso al punto de penalti que encontró a Oyarzabal completamente solo y remató a placer al fondo de la portería de Schlager.
España - Austria, hoy en directo: muy desviado Alaba
La reventó desde su casa David Alaba, pero la mandó a la grada.
España - Austria, hoy en directo: PARADON DE SCHLAGER
Sacó una mano increíble el portero austriaco ante una gran definición cruzada de Oyarzabal.
España - Austria, hoy en directo: gol anulado a Cucurella
El defensa marcó tras un rechace en un córner botado por Lamine pero el colegiado consideró que había falta previa al portero de Cubarsí.
España - Austria, hoy en directo: MENUDA MANIOBRA DE DANI OLMO
Dani Olmo recibió el balón en el punto de penalti y se giró en una baldosa, pero un defensa se anticipó echando el balón a córner.
España - Austria, hoy en directo: vuelve a rodar la pelota
Después de la pausa, muy silbada por los espectadores, vuelve el juego a Los Ángeles.
España - Austria, hoy en directo: pausa de hidratación
El árbitro indica que es el momento de parar el partido para apaciguar el calor de Los Ángeles.
España - Austria, hoy en directo: España está intensa pero imprecisa
Lo intenta con ahínco el conjunto de Luis de la Fuente pero los pases no terminan de ser todo lo precisos que deberían.
España - Austria, hoy en directo: tremendo caño de Lamine Yamal
Ha salido eléctrico el delantero de la roja que se va de los jugadores austriacos como si fuera lo más fácil del mundo.
España - Austria, hoy en directo: !Menudo centro de Perro Porro!
Un centro del lateral derecho que iba con música a la cabeza de Dani Olmo, pero se cerró demasiado y el portero pudo anticipar bien.
España - Austria, hoy en directo: falta clara a Oyarzabal
David Alaba sacó el brazo a pasear e impactó en la cara del delantero español, pero el árbitro consideró que la acción no era merecedora de amonestación.
España - Austria, hoy en directo: intensa presión de España
La selección española se activa rápidamente tras pérdida y de momento controla la posesión de la pelota.
España - Austria, hoy en directo: otro córner para España
Los de Luis de la Fuente han sacado cuatro veces desde la esquina en poco más de 10 minutos.
España - Austria, hoy en directo: España sigue llegando con peligro
Los ataques de la roja se suceden uno tras otro, pero la defensa austriaca sigue aguantando.
España - Austria, hoy en directo: ¡Lamine Yamal está enchufado!
El futbolista del FC Barcelona ha empezado el partido marcando el ritmo, ahora forzando un córner.
España - Austria, hoy en directo: primeros minutos de mucha actividad
Ambos conjuntos han planteado un inicio de partido muy movido, con mucha verticalidad por parte de ambas selecciones.
España - Austria, hoy en directo: primer aviso de España
Recuperó la posesión el conjunto de Luis de la Fuente y salió a la contra con gran velocidad, pero el disparo de Lamine Yamal fue muy flojito.
España - Austria, hoy en directo:
¡COMIENZA EL PARTIDO!
La primera posesión será para España.
España - Austria, hoy en directo: salen los jugadores al terreno de juego
Sonará primero el himno de España.
España - Austria, hoy en directo: gran expectación para ver a la roja
La selección española ha publicado un vídeo en sus redes sociales en la que podemos ver a cientos de aficionados preparados para la eliminatoria que dará comienzo en breves instantes.
España - Austria, hoy en directo: Salen los futbolistas a calentar
Dentro de poco dará comienzo el partido.
España - Austria, hoy en directo: Los jugadores ya pisan el césped
Los futbolistas de la selección española están sobre el terreno de juego momentos antes de que comience el calentamiento.
España - Austria, hoy en directo: Unai Simón podría quitarle un récord a Casillas
El portero del Athletic, Unai Simón, está a tan solo 48 minutos de superar el récord de imbatibilidad de Iker Casillas (476 minutos) de un portero de España en el Mundial.
España - Austria, hoy en directo: Ya sabemos el once de Austria
El conjunto de Ralf Rangnick partirá de inicio con Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, Schlager, Schmid, Wanner, Sabitzer y Gregoritsch. Sorprende la ausencia de Arnautovic en el equipo titular.
España - Austria, hoy en directo: el imponente estadio en el que jugará la roja
La selección austriaca ha publicado en sus redes sociales una imagen del Estadio Los Ángeles, la increíble construcción en la que se desarrollarán los dieciseisavos de final entre España y Austria.
España - Austria, hoy en directo: posible once de Austria
A falta de conocer la lista oficial de los once futbolistas con los que saldrá Austria, la selección de Rangnick podría partir de inicio con: Schlager; Posch, Alaba, Lienhart, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Sabitzer, Gregoritsch, Schmid y Arnautovic.
España - Austria, hoy en directo: ¡Ya tenemos el once de España!
La selección española saldrá de inicio con Unai Simón en portería; Cubarsí y Laporte de centrales; Cucurella y Pedro Porro de laterales. En el centro del campo estarán Pedri, Rodri y Dani Olmo y el ataque lo compondrán Lamine Yamal, Alex Baena, y Mikel Oyarzabal en punta.
España - Austria, hoy en directo: onces y última hora del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Como ya hemos señalado ya hay diez selecciones con el billete sacado para los octavos de final del Mundial 2026: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos.
Así van los resultados de los 1/16 de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026:
Sudáfrica 0-1 Canadá
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1-1 Paraguay
Países Bajos 1-1 Marruecos
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia 3-0 Suecia
México 2-0 Ecuador
Inglaterra 2-1 RD Congo
Bélgica 3-2 Senegal
Estados Unidos 2-0 Bosnia
España - Austria 02/07 21:00
Portugal - Croacia 03/07 01:00
Suiza - Argelia 03/07 05:00
Australia - Egipto 03/07 20:00
Argentina - Cabo Verde 04/07 00:00
Colombia - Ghana 04/07 03:30
España - Austria, hoy en directo: onces y última hora del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, avisó en la rueda de prensa previa al duelo de hoy ante España que cuentan con potencial para batir al combinado de Luis de la Fuente.
"Haremos nuestro mejor esfuerzo para vencer a España, pero debemos traspasar nuestros límites. Todo depende de la situación pero sí tenemos el potencial de lograrlo, no me cabe duda", indicó Rangnick.
"Tenemos que tener un desempeño superior a España. Aunque no hemos demostrado el 100% de nuestro potencial, estamos conscientes del rival que vamos a batir. Tenemos que ir con la confianza de que podemos ganar", indicó el seleccionador austriaco.
España - Austria, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
El partido de hoy entre España y Austria se va a jugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles, un espectacular recinto en el que caben 70.000 espectadores. Se espera un lleno total para presenciar el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador del partido de hoy se medirá el próximo lunes 6 de julio al ganador del Portugal - Croacia.
España está ubicada en la parte inferior del lado izquierdo del cuadro final, por lo que el posible camino hacia la final dibujaría un hipotético duelo de octavos de final ante Croacia o Portugal y un posible duelo de cuartos de final ante Estados Unidos o Bélgica. De alcanzar las semifinales, España jugaría el martes 14 de julio ante Francia, Paraguay, Canadá o Marruecos.
A esta hora hay diez selecciones ya clasificadas para los octavos de final del Mundial 2026: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos. Por cierto, ya hay también cinco duelos de 1/8 de final confirmados: Paraguay vs Francia, Canadá vs Marruecos, Estados Unidos vs Bélgica, Brasil vs Noruega y México vs Inglaterra.
España - Austria, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
¡Muy buenas tardes y bienvenidos al día D, el día que llevamos esperando durante mucho tiempo! Hoy la selección española de fútbol se enfrenta a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente, actuales campeones de Europa, arrancan en Los Ángeles el camino hacia la segunda estrella para el fútbol español.
Una brillante generación de futbolistas, que hace dos años asombraron al mundo coronándose en la Eurocopa de Alemania de forma magistral, quieren asaltar el trono mundial. El primer rival a superar será Austria, segunda clasificada del Grupo J, en el que estaba Argentina, la actual campeona mundial. Tras varias decepciones mundialistas, no superamos una eliminatoria de Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010, ha llegado el día de comenzar a espantar fantasmas e ilusionar a todo un país.
En nada vamos a saber el once por el que apuesta Luis de la Fuente, todo apunta a que va a ser muy parecido al que salió de inició ante Arabia Suadí el pasado 21 de junio.
¡Ya puedes seguir con nosotros la retransmisión en directo del España - Austria, partido de dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026!
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