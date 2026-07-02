España 1 -0 Austria en directo: fin de la primera parte

España, actual campeona de Europa, arranca hoy su camino hacia la gran final del Mundial 2026 midiéndose a Austria en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Los de Luis de la Fuente llegan al duelo tras finalizar como primeros del Grupo H, con dos victorias (Arabia Saudí y Uruguay) y un empate (Cabo Verde). Tras tocar la gloria hace dos años en la Eurocopa de Alemania, la Roja afronta su asignatura pendiente: una eliminatoria mundialista. Y es que son ya 16 años sin lograr superar un partido del k.o. en una fase final de la Copa del Mundo.

Cinco partidos separar a una generación de futbolistas españoles de la segunda estrella, el gran objetivo tras consagrase hace dos años en Alemania con la cuarta Eurocopa de su historia. A la España de Luis de la Fuente le espera Austria, segunda clasificada del grupo J y que suma un triunfo (Jordania), un empate (Argelia) y una derrota (Argentina).

El partido de hoy será la prueba de fuego para una España que no ha enamorado en la fase de grupos y de la que se esperaba más antes del comienzo del Mundial 2026. El duelo se disputa hoy (21:00 horas) en el Sofi Stadium de Los Ángeles, con arbitraje del del sueco Glenn Nyberg.

Posibles onces del España - Austria

ESPAÑA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.

AUSTRIA: A.Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X.Schlager; Sabitzer, Wanner, Schmid; y Gregoritsch.

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