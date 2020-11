David Beckham va a ganar más dinero con el videojuego FIFA 21 que jugando al fútbol

David Beckham siempre ha sido uno de los futbolistas más célebres y rentables dentro del planeta fútbol. El británico muchas veces ha sido más popular fuera que dentro del campo gracias a su estilo y a su personalidad que le han convertido en una de las figuras más mediáticas. Tras retirarse del fútbol, el inglés es todo un empresario de éxito y uno de los más pagados en Instagram. Ahora, el inglés colabora con la empresa de videojuegos EA Sports, siendo la imagen del videojuego de futbol FIFA 21.

Beckham será también un personaje jugable tanto en su modo estrella, Ultimate Team, tanto en el modo Volta. Un trato que va a ser también muy prolífico en materia económica para el ex de Real Madrid o Manchester United. Según informa The Daily Mail, Beckham habría firmado con el videojuego a razón de 40 millones de libras por tres temporadas (unos 44 millones de euros).

Esto supone más de lo que el futbolista ganó, por ejemplo, en su etapa en Los Ángeles Galaxy, donde cobró unos 25 millones de libras por 5 años. Y es que Beckham también se sumó a los eSports con una inversión de 27 millones de euros.

Por su parte, Zlatan Ibrahimovic vuelve a estar en el foco mediático tras 'amenazar' juego de fútbol FIFA 21 de EA Sports. Parece que al ariete sueco no le ha gustado su inclusión en el juego ya que, según él, no habría dado su consentimiento de manera voluntaria para que ganen dinero a través de su imagen. Así lo ha expresado el futbolista de 39 años del AC Milan en sus redes sociales.

"¿Quién le ha dado permiso al FIFA de EA Sports para usar mi nombre y mi cara? ¿FIFPro? No me consta ser miembro de FIFPro y si lo soy, se me ha incluido sin ningún conocimiento real a través de alguna maniobra rara. Y por su puesto, nunca he permitido a la FIFA o FIFPro lucrarse usándome", ha escrito Zlatan Ibrahimovic en Twitter.

Más tarde, Ibrahimovic siguió con su mensaje recalcando que "alguien está haciendo beneficios de mi nombre y mi cara sin ningún acuerdo durante todos estos años". Y termina el hilo con una amenaza: "Es hora de investigar".