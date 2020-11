Ibrahimovic amenaza al FIFA 21: "Es hora de investigar"

Zlatan Ibrahimovic vuelve a estar en el foco mediático tras una amenaza al más puro estilo 'Ibra' contra el juego de fútbol FIFA 21 de EA Sports. Parece que al ariete sueco no le ha gustado su inclusión en el juego ya que, según él, no habría dado su consentimiento de manera voluntaria para que ganen dinero a través de su imagen. Así lo ha expresado el futbolista de 39 años del AC Milan en sus redes sociales.

"¿Quién le ha dado permiso al FIFA de EA Sports para usar mi nombre y mi cara? ¿FIFPro? No me consta ser miembro de FIFPro y si lo soy, se me ha incluido sin ningún conocimiento real a través de alguna maniobra rara. Y por su puesto, nunca he permitido a la FIFA o FIFPro lucrarse usándome", ha escrito Ibrahimovic en Twitter.

Más tarde, el futbolista siguió con su mensaje recalcando que "alguien está haciendo beneficios de mi nombre y mi cara sin ningún acuerdo durante todos estos años". Y termina el hilo con una amenaza: "Es hora de investigar".

Eso sí, llama la atención que Zlatan esté protestando ahora por aparecer en un juego donde lleva saliendo desde 2001, siendo esta su decimonovena edición. El sueco podría estar amparado por el Proyecto Tarjeta Roja, una iniciativa con un equipo de abogados y más de 400 futbolistas para demandar a las empresas de juegos o apuestas por el uso de sus datos sin su consentimiento.

Y eso que Zlatan parece un gran amante de las consolas... el sueco ha tenido un detallazo con todos sus compañeros en el AC Milan. El último ha sido en una fecha especial para todos los aficionados a los videojuegos; sabedor de que las videoconsolas son las mejores amigos de los jugadores durante las concentraciones, el suelo ha entregado una flamante PlayStation 5 (PS5) a todos sus compañeros en el equipo italiano.

El mismo día que salía a la venta, todos y cada uno se encontraron en sus casas con una flamante PlayStation 5 nueva que les había regalado Zlatan Ibrahimovic. Los españoles Samu Castillejo o Brahim Díaz entre otros recibieron con mucha alegría este regalo.