El Atlético sufre para ganar al Getafe y acabar 2020 como líder de LaLiga Santander

Un solitario gol de Suárez le ha servido al Atlético de Madrid para lograr tres puntos muy sufridos en el derbi madrileño de la jornada ante el Getafe. Los colchoneros un triunfo de mucho valor, que les permite acabar 2020 como líderes de LaLiga Santander.

En un inicio sin sorpresas, Simeone decidió apostar una vez más por Lemar en vez de Saúl que una vez más era suplente. El Getafe por su parte, optaba por meter rotaciones de cara a este choque de LaLiga Santander.

El Atlético comenzaba mandando. Metiendo miedo a un Getafe, que desde la llegada de Simeone no sólo no ha sido capaz de ganarle. Si no que, ni siquiera le ha hecho un gol. Al parecer de este dato se aprovecharon los colchoneros para ser los dueños y señores del choque en los primeros compases.

El premio al dominio colchonero no tardó en llegar. A los 20 minutos un cabezazo inapelable de Luis Suárez a la salida de un saque de esquina, les sirvió a los colchoneros para irse al descanso con una ventaja, que a la postre les daría el triunfo.

En la segunda parte, el Atlético, que acabó jugando con cuatro centrales y cuatro centrocampistas sufrió hasta el final para hacerse con la victoria. El problema para el Getafe fue sin duda su acierto de cara a gol. Ni Mata, Ni Ángel, Ni Cucurella consiguieron acertar con la meta de Oblak.

Así las cosas; tras una segunda parte con muy poco que contar, el Atlético se hace con tres puntos fundamentales, que le permiten acabar, salvo catástrofe, el 2020 como líder de una igualada Liga Santander. El Getafe, que vuelve a perder en el Metropolitano se acerca peligrosamente a los puestos de descenso a segunda división.