Álvaro Zancajo: "El voto rural será decisivo"

ASÍ LO VEMOS, ASÍ LO VIMOS

En estas elecciones, el voto rural va a ser determinante, y los sondeos se hacen en las grandes ciudades. Es mucho más fácil sacar un escaño, por ejemplo en Soria, que en Madrid y por tanto las estrategias de cada partido van a ser muy relevantes. Álvaro Zancajo subraya que todos los sondeos dan al PP como ganador de las elecciones pero no todos sitúan al PSOE como segunda fuerza política. No todos sitúan a Ciudadanos como tercera fuerza política y la mayoría, pero incluso no todos, sitúan a Podemos en cuarto lugar.