El Ejército encuentra un cadáver en Paiporta: los muertos por la DANA suben a 223

Miembros de las Fuerzas Armadas han encontrado este jueves por la mañana un cadáver en Paiporta, epicentro de la DANA, tal y como han informado fuentes del Ministerio de Defensa. De esta manera, la cifra oficial de muertos por la DANA sube a 223.

El cuerpo sin vida ha sido hallado en las proximidades de un punto de acopio de bienes extraídos de las calles, uno de tantos vertederos creados para la ocasión, a las afueras del municipio valenciano. Los militares han localizado el cadáver en colaboración con una empresa civil que trabajaba con maquinaria en la zona.

Por el momento, el Gobierno no ha informado de si se trata de una de las cuatro personas que siguen todavía desaparecidas desde la riada que devastó más de 70 municipios el pasado 29 de octubre.

"Podría ser una de las cuatro personas desaparecidas"

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de este jueves y a preguntas de los periodistas, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que, por la ubicación y por las búsquedas que se estaban haciendo, "podría coincidir con una de las cuatro personas que tenemos contabilizadas como desaparecidas".

Ahora bien, no ha querido adelantar acontecimientos, de ahí que haya señalado que hay que dejar que se produzcan las identificaciones por parte del organismo competente para confirmar la información.

Tres hombres y una mujer siguen desaparecidos desde el pasado 29 de octubre, fecha en que la DANA asoló la provincia de Valencia y donde ha dejado ya 223 muertes y multitud de daños materiales. Las edades de los hombres desaparecidos son 56, 59 y 64 años y 38 años la de la mujer, según fuentes del Centro de Integración de Datos (CID). Tanto la cifra de desaparecidos como la de fallecidos se mantiene sin cambios desde el pasado 27 de noviembre.

El último cadáver hallado fue el pasado 2 de diciembre, entre los términos municipales de Vilamarxant y Benaguasil. Alrededor de 8.500 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los dos ejércitos y de la Armada permanecen trabajando en la provincia de Valencia ayudando en tareas de limpieza y de búsqueda de desaparecidos.

Otros desaparecidos

Mientras tanto, muchos continúan buscando a sus familiares desaparecidos, como es el caso de Ernesto Martínez, tío de Elisabeth, una de las desaparecidas. Han pasado 44 días desde la desaparición tras el paso de la DANA en Valencia, y su familia sigue aferrada a la esperanza de encontrarla. "Seguimos igual aunque si se va avanzando, haciendo cosas", comenta Martínez, quien asegura que recibe información de primera mano sobre el desarrollo de la búsqueda.

Según explica en una entrevista con Manu Sánchez, de Antena 3 Noticias, los operativos de rescate no tienen un plazo límite para la localización de los desaparecidos. "Saber que no tienen un tope de búsqueda hasta que salga el último es tranquilizador. Van a estar buscando y eso te da paz". Además, destaca la constancia de los equipos en la zona: "Siempre hay gente trabajando, removiendo toneladas de grava, lodo y cañas. Han sacado un coche que tenía dos metros de grava por encima", señala.

Mazón pedirá un Plan Nacional contra Inundaciones

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, va a solicitar la elaboración de un Plan Nacional contra Inundaciones en la Conferencia de Presidentes de este viernes. Este plan se trata de una medida para recoger todas las zonas con peligro de inundación de España. Además, Mazón también va a solicitar un fondo de financiación extraordinario de solidaridad para que se puedan recibir ayudas sin burocracia ante cualquier tipo de catástrofes.

El dirigente ha explicado que hará estas dos propuestas "urgentes" y que, a su juicio, no solo tienen que ver con la DANA que recientemente ha afectado especialmente la provincia de Valencia, sino con "aprender" de lo que ha ocurrido. "Con la experiencia valenciana sería un grave error no haber aprendido todos y no poner desde ya los medios para que se puede evitar", ha expresado.

