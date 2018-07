El socialista Óscar López, la versión española de Rick Perry

Lo hemos visto hace muy poco en Estados Unidos en boca de un candidato republicano, pero los lapsus electorales también se producen en nuestra campaña electoral.

El secretario socialista de Castilla y León, Óscar López, desgranaba ante los periodistas tres razones por las que votar a su partido, pero no pudo terminar su discurso. "Sanidad, empleo y... y... luego se la diré, me he quedado en blanco".

Con humor, ha aclarado luego en internet el motivo que le faltaba: los derechos de los trabajadores.