Conan, el microbio indestructible: cómo es la bacteria que aniquilaría a cualquier ser vivo

El microorganismo conocido como 'Conan' ha sido objeto de numerosos estudios debido a su capacidad de resistir hasta 140.000 graysde radiación, una dosis 28.000 veces superior a la que mataría a un ser humano.

Gray es como se conoce a la unidad de dosis de radiación. Una dosis de un gray es equivalente a una unidad de energía (julios) depositada en un kilogramo de una sustancia.

De esta forma, mientras que una exposición de 5 grays resulta mortal para los humanos, esta bacteria no solo sobrevive, sino que mantiene su estructura y funcionalidad celular. Este asombroso logro ha intrigado a científicos durante décadas, y recientes avances han revelado el secreto detrás de su resistencia.

Antioxidantes únicos

Un equipo de investigadores liderado por Brian Hoffman, de la Universidad Northwestern, y Michael Daly, de la Uniformed Services University, ha identificado el mecanismo molecular que permite a Deinococcus radiodurans resistir condiciones extremas. El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, ha detallado la acción de un antioxidante único, denominado MDP (Manganese-Dependent Protector), compuesto por iones de manganeso, fosfato y un pequeño péptido llamado DP1.

Este compuesto funciona como un escudo extremadamente eficaz contra el daño oxidativo causado por la radiación, neutralizando los radicales libres que normalmente destruyen el ADN y las proteínas celulares. Según Hoffman, "hace tiempo que sabíamos que los iones de manganeso y el fosfato eran potentes antioxidantes, pero la combinación con el tercer componente es lo que convierte al MDP en un protector mágico y altamente efectivo".

Aplicaciones revolucionarias

El descubrimiento del antioxidante MDP derivado de Deinococcus radiodurans abre un abanico de aplicaciones revolucionarias en múltiples campos. Este potente compuesto puede ser clave para la protección de los astronautas ante la intensa radiación cósmica y solar durante misiones espaciales, proporcionando una defensa eficaz contra los riesgos radiológicos del espacio profundo.

Además, el MDP podría tener un impacto significativo en la medicina, especialmente en la creación de vacunas inactivadas por radiación, lo que permite tratar enfermedades de manera más segura. También ofrece un gran potencial para mitigar los efectos secundarios de la radioterapia al proteger las células sanas de la radiación.

En el ámbito de las emergencias nucleares, el MDP podría utilizarse para proteger a las personas de los peligros derivados de la exposición a radiaciones tras accidentes nucleares, mientras que en la industria podría emplearse para salvaguardar materiales sensibles que estén expuestos a ambientes radiactivos.

Una gran resistencia

El estudio de Hoffman y Daly también abre nuevas líneas de investigación sobre cómo los antioxidantes podrían mejorar la resistencia celular en otros organismos. "Queremos explorar si este mecanismo está presente en otros seres vivos y cómo podríamos replicarlo en aplicaciones prácticas", ha señalado Daly.

Así, los hallazgos sobre la bacteria Conan subrayan el papel crucial de la biología extrema en la resolución de problemas globales. Desde la exploración espacial hasta la salud humana, este pequeño organismo demuestra que la naturaleza tiene respuestas sorprendentes a desafíos aparentemente insuperables.

Como ha explicado Hoffman, "la comprensión de los mecanismos que hacen a esta bacteria tan resistente no solo amplía nuestro conocimiento sobre la vida en condiciones extremas, sino que también ofrece herramientas prácticas para enfrentar desafíos en la Tierra y más allá".

