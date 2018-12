Las mejores recetas de pizza casera

Pizza en cono.

¿Estás cansado de comer siempre la pizza de la misma manera? ¡Hazla en cono! Así tendrás pequeños bocados que degustar suculentamente.

Pizzetas fritas.

Si te gustan las empanadillas y la pizza, no hay mejor combinación que la pizza frita. Puedes rellenarlas con cualquier cosa que tengas en el frigorífico. ¡Ojo! No te pases con los ingredientes o no podrás freírlas. Te enseñamos la técnica para que te salgan de diez.

Pizza en taza.

Para los amantes de la pizza más perezosos o escasos de tiempo hacerla en taza es una original alternativa. ¡Lista tan sólo en un minuto y medio!

Pizza bagles.

Una versión del tradicional pan pizza es la pizza bagles. Este bollo con aspecto de donut se prepara de manera sencilla y te puede sacar de muchos apuros cuando estés falto de ideas para cenar.

Pizza de pepperoni.

La de pepperoni es una de las pizzas más emblemáticas y clásicas dentro del mundo pizzero. Seguro que la has visto infinidad de veces en las películas y series americanas. Si te mueres por darle un bocado con auténtico sabor estadounidense, aquí te dejamos la receta.

Trucos para hacer la pizza perfecta.

Para los más inexpertos en la cocina, tenemos la fórmula perfecta para recrear una buena pizza italiana. Olvídate de que se te quede cruda o de que la masa no suba lo suficiente.