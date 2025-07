¿Cuánto dinero se ha gastado Susana Molina en su boda?

El pasado 13 de junio, Susana Molina vivió uno de los días más felices de su vida al pasar por el altar junto a Guillermo Valle. Una boda de la que se conocieron algunos detalles en la revista Semana y de la que ahora ha hablado la protagonista para el podcast de Nagore Robles, La Casa de Mi Vecina.

Aunque hubo mucha polémica tras la presunta filtración sin querer del vestido de novia por parte de Anabel Pantoja, no supimos cómo era realmente hasta que no salió la portada de la revista.

La portada de la revista

Pero, ¿por qué Susana decidió salir en portada con su marido y no con sus amigos, Anabel Pantoja o Nagore Robles, cobrando así más dinero por ello? Ahora, la influencer ha respondido a una de las preguntas más repetidas.

"Me parece una falta de respeto que es mi boda con Guillermo, que es mi marido, y que en la portada salga yo con Anabel. Eso no lo iba a permitir. Me parece una falta de respeto a mi pareja y a parte que me parece que no tiene sentido", ha sentenciado. Sin embargo, se desconoce cuánto dinero le pagaron por esta exclusiva.

¿Cuánto dinero se ha gastado en la boda?

De lo que sí ha hablado abiertamente es del dinero que sacó de la cuenta de banco conjunta para pagar el enlace. Una boda repleta de influencers y en la que no faltó ni un solo detalle.

"Lo que es pagado yo, de salir de mi cuenta a la boda, entre 70 y 90 mil", ha respondido, dejando atónita a su amiga Nagore quien, tras escuchar la cantidad, ha explicado que este es uno de los motivos por los que ella no tiene pensado casarse.

Susana ha dejado claro que en su boda no hubo excentricidades y que, simplemente, eligió lo que le gustaba para su gran día: "Yo he puesto cosas normales. La gente se gasta eso de normal, no es una cosa que yo haya ido de…".

No hubo toro mecánico, ni fuegos artificiales, tan solo una boda de una cara conocida de las redes sociales que no escatimó en el día más feliz de su vida. Eso sí, como ha desvelado, le hicieron "descuento en algunas cosas".

Más detalles del enlace

Otra de las preguntas más recurrentes ha sido la de qué se hace con la comida que sobra del banquete. Una cuestión que Susana tuvo clara desde el minuto uno: que no sobre mucha comida. "Se lo intentan repartir. Come también el personal, que hay mucha gente detrás de la boda", ha desvelado.

¿Cuál será la siguiente boda del mundo influencer?