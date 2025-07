Todos los retoques y operaciones estéticas que se ha hecho Khloé Kardashian, desvelados por ella misma

Desde que se divorció del exjugador de la NBA Lamar Odom en 2013, Khloé Kardashian ha experimentado una transformación física y mental. La celebridad estadounidense decidió pasar página volcándose en su bienestar y cambiando sus hábitos. Comenzó a comer más sano, a entrenar con regularidad… y en algo más de una década ha perdido cerca de 40 kilos.

"Mi camino hacia la pérdida de peso comenzó porque me estaba divorciando. Recuerdo que iba a terapia y, de repente, algo privado que le conté a mi terapeuta salió en un tabloide. Así que dejé de ir a terapia y empecé a ir al gimnasio. Necesitaba un desahogo, pero ya no confiaba en nadie más. Y el lugar donde me sentía más segura era el gimnasio", explicó en una entrevista con la revista estadounidense Bustle el pasado mes de diciembre.

Pero su gran cambio no solo ha consistido en un estilo de vida más saludable y la pérdida de kilos, también ha transformado su aspecto a través de tratamientos y retoques estéticos.

La suposición de un médico tiktoker

El cambio físico de Khloé no ha pasado desapercibido para nadie. En los últimos años, muchas voces en redes sociales han especulado sobre los retoques estéticos que podría haberse hecho. El último en sumarse ha sido el médico estético británico Jonny Betteridge, que aprovechó el 41.er cumpleaños de la celebrity para publicar en Instagram y TikTok un vídeo analizando su evolución.

"Ella se ve radicalmente diferente a la de hace unos años, y si lo ves como glow up o un cambio de imagen glamurosa, no se puede negar que ha creado un nuevo y audaz look para sí misma", escribió el doctor, que apuntaba que la hija de Kris Jenner podría haberse hecho un lifting de cejas, blefaroplastia, rinoplastia, rellenos faciales, lifting de cuello e incluso implante de mentón.

Khloé desvela qué retoques se ha hecho realmente

Lejos de molestarse, Khloé Kardashian respondió con elegancia admitiendo que se toma la publicación del Dr. Jonny como "un cumplido". Y, además, fue totalmente clara con sus fans y confirmó qué retoques sí se ha hecho a lo largo de los años y con qué especialistas.

Contó que se operó la nariz con el Dr. Raj Kanodia, se hizo depilación láser en la línea del pelo y otras zonas en Sev Laser Aesthetics, y que se ha puesto Botox y Sculptra en la mejilla, donde le extirparon un tumor, en el centro 7Q Spa Laser and Aesthetic Center. Además, se realiza sesiones de láser de onda suave para reafirmar la piel, un tratamiento ofrecido por Software Therapy.

Como ha comentado en más de una ocasión, el juicio constante sobre su cuerpo ha sido una carga emocional con la que ha aprendido a convivir. Pero ahora, Khloé está en el mejor momento para hablar de todo lo que ha vivido… con seguridad y sin filtros.