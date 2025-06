¿Por qué se han hecho virales los protectores solares coreanos?

Durante años, aplicarse protector solar era ese paso incómodo que muchos intentaban saltarse. Brillos, textura pesada, restos blancos... Afortunadamente, eso está cambiando. Ahora ya hemos entendido que debemos usarlo a diario, y buena parte del mérito lo tienen los protectores solares coreanos, que se han convertido en virales por derecho propio. No solo porque prometen una piel luminosa y protegida, sino porque su uso en Corea es un gesto tan básico como lavarse la cara. ¿Qué tienen estos productos que los diferencia tanto de los nuestros? Expertas en cosmética nos lo explican.

Joven asiática aplicándose una crema en el rostro | Pexels

La piel de las coreanas no es perfecta

Aunque solemos asociar la piel coreana con una tez de porcelana perfecta, la realidad es otra. "Lo que muchos no saben es que tienen una mayor tendencia al acné. Es común ver brotes en pieles jóvenes y adultas y, por eso, todos sus cosméticos buscan evitar la inflamación y no saturar", explica Patricia Garín, directora de dermocosmética de la firma coreana de alta cosmética Boutijour. Esta preocupación por la tolerancia de la piel ha dado lugar a fórmulas ligeras, calmantes y multifunción.

Protección diaria, no solo en verano

Uno de los grandes factores que explican el boom de estos productos es la diferencia de hábitos. Mientras en Europa muchas personas siguen usando protector solo en los meses de sol, "en Corea aplicarse SPF es tan básico como limpiarse la cara, pero no usan cualquier SPF", aclara Raquel González, cosmetóloga y creadora de la firma Byoode. Esa demanda obliga a las marcas coreanas a diseñar productos eficaces… pero también agradables de aplicar. "No solo protegen, también tratan la piel y la dejan bonita sin provocar granitos", añade Patricia Garín.

Fórmulas más agradables

En Occidente, muchos protectores se han formulado con un enfoque técnico y poco sensorial. "Se ha priorizado la eficacia pura del SPF, olvidando en ocasiones cómo se siente ese producto sobre la piel", señala Raquel González. El resultado: texturas densas, acabados grasos y poca constancia en su uso.

En cambio, "en Corea, el SPF no es un añadido: se entiende como una extensión del tratamiento facial diario, con fórmulas ligeras, que equilibran la flora de la piel y buscan un rostro pulido y uniforme", explica Patricia Garín. Es decir, el protector solar no interrumpe el ritual de belleza, sino que lo completa con beneficios extra.

Aplicación de protector solar | Freepik

La clave está en el enfoque multifunción. "Las fórmulas coreanas no solo protegen contra rayos UVA y UVB, también calman, hidratan, iluminan e incluso tratan la piel con ingredientes antioxidantes y botánicos fermentados", explica Mireia Fernández, directora de dermocosmética de Perricone MD. Es ese tratamiento 360 lo que ha hecho que se vuelvan imprescindibles para muchas usuarias.

Además, su ligereza los convierte en una delicia para usar a diario. "Tienen texturas parecidas a un sérum o una esencia y un acabado invisible. No pesan en la piel, no son untuosos y no molestan", apunta Garín. ¿El resultado? Un producto que te apetece aplicar, incluso en invierno.

¿Son aptos para todo tipo de piel?

Existe un mito bastante extendido: que estos protectores están pensados solo para pieles muy claras. Pero nada más lejos de la realidad. "Es un mito que todas las pieles coreanas sean clarísimas", aclara Garín. "En Corea también hay diversidad de tonos, igual que en España. Lo fundamental es entender que la protección solar no distingue entre tipos de piel: todas necesitan defenderse de la radiación UV", insiste Mireia Fernández, directora de dermocosmética de Medik8.

Precisamente por eso, muchas fórmulas están creadas para evitar el temido acabado blanquecino. "Están pensadas para dejar un acabado translúcido, nada opaco y luminoso. Y eso las hace especialmente agradables para pieles mediterráneas, que a menudo huyen de los protectores por ese motivo", concluye Garín.