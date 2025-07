Irene Villa acaba con los rumores sobre cómo era la relación de sus hijos con Nuria Fergó

Irene Villa ha reaparecido en los Premios La Alcazaba en Ávila y, como siempre, tras posar en el photocall ha atendido muy amablemente a la prensa.

Sin quererlo, la coach se ha convertido en una de las protagonistas de la ruptura sentimental de su exmarido, Juan Pablo Lauro (con quien tiene tres hijos), y Nuria Fergó.

Nuria Fergó y Juan Pablo | Gtres

Después de tres años juntos y tras haberse comprometido hace unos meses, el pasado mes de mayo, la pareja decía romper su relación. Además, recientemente Nuria se enfrentaba a uno de los momentos más complicados de su vida: la muerte de su padre.

Desde su ruptura, han sido muchos los rumores que han circulado sobre cómo era su relación. Incluso se ha hablado sobre cómo era la relación de Nuria con los tres hijos de Juan Pablo, Carlos, Gael y Eric. Especulaciones con las que Irene Villa ha querido acabar de forma tajante asegurando que entre sus hijos y Nuria Fergó "no hay mal rollo". Y ha desmentido las informaciones que aseguran que ella tampoco habla porque si lo hiciese haría mucho daño a la cantante: "No hay que romper ningún silencio, yo nunca estoy callada, yo lo cuento todo pero no tengo nada que contar. Yo solamente estoy agradecida a la gente y a la vida y a las personas y ya está, no tengo nada que decir de nadie. Tendrán que hablar ellos porque yo quién soy para hablar de la vida de nadie".

Irene Villa haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

"Mis hijos están encantados, con ella, con quien esté con su padre y quiera a su padre, mis hijos, es que no sabes cómo son, o sea, es que es alucinante cómo se adaptan a todo. Son niños que desde que tenían dos, tres y seis años, tenían dos casas, porque vivían una semana con su padre, una semana con su madre... Fíjate lo que han visto ellos. Se han adaptado a lo que hemos vivido cada uno, él por su parte, yo por la mía, cuando ha llegado Nuria fenomenal, cuando ha llegado David fenomenal. Ya está" ha explicado sincera a los medios de comunicación durante el evento en Ávila.