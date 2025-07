Dos trucos para quitar el olor a fritanga de la ropa

¿Cansado del persistente olor a fritanga en la ropa aunque la hayas lavado mil veces? No estás solo. Para muchos, cocinar es un verdadero disfrute, pero ese típico olor a fritanga que se queda en la cocina y que a veces invade toda la casa puede convertirse en un verdadero fastidio. Y aún más cuando ese olor se adhiere a la ropa, resistiéndose a desaparecer. Por suerte, existe un truco casero que está ganando popularidad en España por su eficacia y simplicidad y que utiliza ingredientes que probablemente ya tienes en casa.

El mal olor de la ropa | iStock

Si estás pensando en cómo devolver la frescura a tu ropa sin necesidad de usar la lavadora una y otra vez, sigue leyendo y descubre cómo el bicarbonato y el vinagre blanco pueden convertirse en tus mejores aliados para eliminar ese molesto olor a fritanga de tus prendas favoritas, de forma sencilla y efectiva. Solo tienes que seguir estos dos métodos.

Meter un pantalón vaquero en la lavadora | iStock

Primero, comienza colocando la prenda afectada en una superficie plana y espolvorea una fina capa de bicarbonato de sodio sobre las áreas que han absorbido el olor a fritura. El bicarbonato es conocido por sus propiedades absorbentes, lo que lo convierte en un aliado eficaz contra los malos olores. Déjalo actuar durante al menos una hora para que absorba bien el olor. Pasado ese tiempo de reposo, sacude la prenda para eliminar el exceso de bicarbonato y, si es necesario, utiliza un cepillo suave para asegurarte de que no queden residuos y así potenciar su efectividad antes de pasar al siguiente método.

Segundo, coloca la prenda en una percha y cuélgala en un espacio ventilado. Justo al lado, coloca un recipiente pequeño con vinagre blanco. El vinagre es famoso por sus propiedades neutralizadoras que absorben los malos olores en lugar de simplemente enmascararlos. No te preocupes por el olor a vinagre; este se desvanece completamente una vez que se evapora. Además, esta técnica es especialmente útil para prendas que no pueden lavarse con frecuencia o que requieren limpieza en seco, ya que, al no usar agua, se evita el desgaste adicional de los tejidos, prolongando así la vida útil de la ropa.

Bicarbonato, vinagre, limón y utensilios de limpieza | iStock

En resumen, recuerda que estos trucos son grandes aliados para eliminar esos olores puntuales que se resisten, pero no reemplazan una limpieza regular y cuidadosa. Por eso, mantén siempre una rutina de limpieza adecuada para tus prendas, siguiendo siempre las indicaciones de cuidado del fabricante, y di adiós definitivamente a los malos olores.