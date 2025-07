Mónica Cruz, sobre cómo lleva la adolescencia de su hija Antonella: "Da un poco de miedo"

Mónica Cruz ha reaparecido ante los medios este miércoles como imagen de la línea de Lov yc, una marca joven de productos de higiene y cuidado personal.

Tras posar en el photocall, la actriz ha concedido unos minutos a la prensa. Además de confesar cuáles son sus productos favoritos de la marca, la hermana de Penélope Cruz ha hablado su faceta de madre.

Mónica Cruz, en una presentación en Madrid | Gtres

Mónica es madre de una niña de 12 años, Antonella. La intérprete y bailarina se convirtió en madre soltera en 2013. Y aunque Mónica siempre intenta ser lo más discreta posible respecto a la vida de su hija, ha contado cómo está la pequeña y cómo lleva la adolescencia: "Muy bien, muy mayor y muy bonita, y la verdad que es una etapa, dentro de que la adolescencia siempre da un poco de miedo".

La actriz también ha confesado que su hija es más coqueta que ella y muy fan del mundo beauty: "Está como empezando a descubrir todo este mundo y ella es la que me enseña ahora a mí cosas y trucos y productos". "No se maquilla, pero ya le gusta tener su neceser, lo que toca...", reconoce ante los micros.

Mónica Cruz, con su hija en la playa en 2015 | Gtres

¿Y cómo lleva que Antonella ya salga con sus amigos? "Al final son 12 años y todavía yo soy la que la llevo, y ya no es como antes que me quedo al lado, ahora me quedo por allí. Y bueno, eso ya lo tiene claro, y además tiene que ser así, es muy pequeña, pero bueno, los pulsos están ahí, pero siempre digo que cuando entra esta etapa, que a veces es como que parece que están enfadados contigo, no es contigo, es que es un caos, está todo a una velocidad, entonces pienso en mí cuando yo tenía esa edad, y eso me ayuda mucho, y el estar ahí, aprender a estar desde otro sitio, pero estar, eso es muy importante", reconoce, muy sincera.

Mónica Cruz haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Sobre lo que ha hablado de forma mucho más discreta y precavida, ha sido sobre toda la polémica que rodea a su amigo, Alejandro Sanz, tras las supuestas acusaciones de una fan, Ivet Playà: "Yo ahí no voy a entrar porque es obvio que cuando alguien hace eso lo hace en plan dañino o por ganar dinero que todavía me parece peor, entonces no voy a entrar ahí porque es algo que nunca he hecho ni voy a hacer. No tiene nada que ver conmigo. Yo vivo de mi trabajo y llevo así toda mi vida y quiero seguir así y el que haga las cosas por ese camino pues no creo que llegue a un buen final, a un buen sitio, pero hay a cada uno".