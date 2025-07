Natalia Palacios cambia su nariz con una rinomodelación: todos los retoques estéticos que se ha hecho

Los retoques estéticos están más presentes que nunca: ya no se trata solo de una práctica habitual en ciertos círculos, sino de una tendencia en auge que se ha normalizado entre jóvenes, impulsado en parte por los estándares de belleza que dominan las redes sociales.

Cada vez son más los personajes públicos que optan por hacerse algún tipo de intervención estética, normalmente para corregir pequeños complejos. Cada vez más lejos de ser un tema tabú, estas decisiones se explican con más libertad.

Esta normalización también se refleja en las redes sociales. Plataformas como Instagram o TikTok acogen vídeos y publicaciones de muchas influencers explicando qué se han hecho y cómo ha sido el proceso: dudas, resultados, miedos…

Un ejemplo claro de esta tendencia es la influencer Natalia Palacios, que ha compartido abiertamente con sus seguidores los retoques estéticos que se ha hecho. A través de algunos vídeos en TikTok, cuenta todos los retoques que se ha hecho, con transparencia y naturalidad.

¿Qué se ha hecho en la nariz?

La malagueña, una de las influencers más seguidas del momento, ha compartido uno de los cambios más personales que ha hecho hasta el momento: un retoque estético en la nariz. Hace años que habla abiertamente del complejo que le generaba esa parte de la cara, pero también el miedo que le hacía someterse a una operación quirúrgica.

Esta contradicción entre querer operarse y el vértigo al quirófano la había frenado, hasta que encontró una opción menos invasiva y con resultados inmediatos: una rinomodelación con ácido hialurónico y bótox. Un tratamiento que permite modificar la forma de la nariz sin necesidad de operación.

En su caso, se ha aplicado para definir mejor el puente nasal y conseguir una punta más respingona. Ella misma ha explicado el procedimiento y ha mostrado el resultado a sus seguidores, con fotos y vídeos explicativos.

Además, también ha expresado lo satisfecha y contenta que está tras el retoque, puesto que era un complejo que arrastraba desde la niñez.

Retoque en el mentón

Natalia también ha explicado que desde hace años arrastraba un complejo con el mentón. Según ha revelado, se chupaba el dedo hasta los 12 años, una acción que le deformó ligeramente la zona: "Tengo el mentón completamente destrozado", afirma la influencer.

Aunque hace tiempo que convive con este complejo, nunca lo había comentado por las redes sociales, puesto que no quería exponerse a comentarios desagradables por un complejo que ya le dolía suficiente por sí solo.

El retoque ha consistido en unos pequeños pinchazos en el mentón, con el objetivo de redefinir la forma y armonizar el perfil facial. El cambio es sutil, rápido y efectivo: "Quién no me conozca no lo va a notar, pero tú y yo que nos conocemos, pues sí que es evidente", relata.

Su trayectoria de retoques en los labios

El primer retoque estético que Natalia Palacios se hizo en su vida fue en los labios. En 2018, cuando tenía 18 años recién cumplidos, se los pinchó a escondidas. "Es que no había", cuenta entre risas refiriéndose a la falta de volumen.

Ese primer paso marcó el inicio de un proceso que ha continuado a lo largo de los años, con nuevas infiltraciones en 2022 y 2023. Cada uno de los retoques estéticos se los realizó con doctoras distintas.

Después de estos tres procedimientos, la influencer quiso volverse a pinchar los labios en 2024. Pero la actual doctora con la que se trata le dijo que no lo haría, puesto que tenía restos de los pasados ácidos.

En lugar de ponerle más volumen, le propuso disolver el ácido hialurónico acumulado con hialuronidasa, un producto que elimina el relleno anterior. Según ella misma ha explicado, el procedimiento es muy doloroso, pero necesario para empezar de cero.

Al cabo de unos meses, ya con los labios naturales, volvió a la clínica para aplicarse, de nuevo, volumen en los labios. Esta vez con un resultado mucho más natural que pocas de sus seguidoras notaron por redes.

Un año después, a finales de junio, Natalia volvió a su clínica de confianza a ponerse volumen en los labios. Pero hubo un plot twist de los acontecimientos y no solo volvió con esta parte de la cara retocada, sinó que también con algún que otro pinchazo en la nariz y el mentón.

Otros retoques

Aprovechando la visita al centro estético, la influencer también se animó a hacerse un retoque en la zona del entrecejo. Ella explica que cuando frunce el ceño, se le marcan unas arrugas muy visibles que no le gustan. Es por eso que decidió ponerse ácido hialurónico para ayudarla a suavizar esas líneas de expresión y evitar que se marquen tanto.

Palabras sinceras de Natalia

Las palabras que Natalia ha compartido en sus redes resumen perfectamente el viaje emocional detrás de sus retoques estéticos: "En otra vida aprendí a quererme con defectos y a abrazarme. En esta, al menos ya no viviré tratando de ocultar un lado de mí. Siento esto como una derrota mental, pero estoy feliz de por fin verme y gustarme, algo que jamás pensé que llegaría a sentir".

Más allá de verlo como una derrota mental, se muestra feliz y orgullosa de haberse dado la oportunidad de verse y gustarse a sí misma. Su sinceridad y transparencia abren un espacio necesario para hablar de autoestima, imperfecciones y las decisiones personales que cada uno toma para sentirse mejor consigo mismo.