El difícil postparto de Isa Pantoja: los "altos y bajos" que está atravesando pocos días después de dar a luz

El pasado 22 de junio, Isa Pantoja y Asraf Beno hacían uso de sus redes sociales para anunciar el nacimiento de su primer hijo en común: un bebé al que han llamado Cairo. La hija de Isabel Pantoja ya es madre de un niño, Alberto, de 11 años, fruto de su relación con Alberto Isla.

Poco después de dar a luz, Isa Pantoja recibía el alta y salía muy emocionada del hospital del Puerto de Santa María, Cádiz. Tanto, que la joven no pudo contener las lágrimas cuando le preguntaron qué había sentido cuando tuvo a su hijo Cairo en brazos.

Isa Pantoja y Asraf Beno posan por primera vez con su hijo | Europa Press

Ya más tranquila en casa, la hija de la cantante ha hecho uso de sus redes sociales para reflexionar y compartir los altibajos que está sufriendo en este postparto.

"Estos días han sido de altos y bajos. Sinceramente, el embarazo que he tenido ha sido idílico. He sido TAN pero TANNN feliz que no estaba preparada para compartir mi bebé con el mundo. Él tenía que nacer ya y yo no tenía prisa por seguir sintiendo sus pataditas", confesaba. "No puedo ver fotos de embarazada, ni ecos... ni siquiera pude eliminar la app de embarazo todavía", escribía en este stories.

La reflexión de Isa Pantoja | Stories

Y después, explicaba en un vídeo cómo se sentía: "Primera semana de posparto. Estoy tomándome este tiempo para conocerme un poco mas. Solo sé que cuando soy feliz soy DEMASIADO feliz de ver la familia que he creado y lloro de felicidad".

Tras estos vídeos, Europa Press ha conseguido captar las primeras imágenes de Isa desde que la vimos saliendo del hospital. La hija de Isabel Pantoja ha contado cómo se encuentra: "Físicamente bien y psicológicamente todavía estoy ahí atravesando mis altos y bajos, pero bueno, voy a intentar llevarlo de la mejor manera posible y ya está. Pero voy a disfrutar de esta etapa también".

Un momento complicado para Isa, donde cuenta con el apoyo incondicional de su marido, Asraf Beno.