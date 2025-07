Rocío Crusset, "ilusionadísima" con la boda de su hermano, Alberto Herrera: ¿cómo es su cuñada, Blanca Llandres?

Rocío Crusset cuenta los días que faltan para la boda de su hermano Alberto Herrera y Blanca Llandres, una joven sevillana, prima de Lourdes Montes. La pareja, que mantiene una discreta y desconocida relación desde el verano del 2024, hizo oficial su romance a principios de años. Y, ahora, están a punto de pasar por el altar.

Convertida en una de las modelos con mayor proyección internacional del momento, Rocío Crusset ha regresado a España por un motivo muy especial. Y no, aún no es por la boda de su hermano, prevista para 2026. Durante su estancia en la capital, la hija del locutor de radio Carlos Herrera ha asistido al evento organizado por la revista Vanity Fair, donde ha recibido un homenaje por su trayectoria en el mundo de la moda. Desde el photocall, ha atendido a los medios y ha confesado cómo lleva la próxima boda de su hermano, su ojito derecho.

Rocío Crusset en el evento de Vanity Fair | Gtres

Antes de hablar del enlace de su hermano y su cuñada, Rocío ha hecho un repaso de su vida profesional y ha confesado cómo se ha sentido tras recibir el reconocimiento: "Pues mira, con mucho orgullo, mucha serenidad también, porque después de 10 años en la industria de la moda, cuando te llegan este tipo de cosas, pues las recibes con mucho cariño y orgullo de una misma". La hija del locutor de radio Carlos Herrera ha continuado expresando que ha trabajado duro a lo largo del tiempo y que este lo homenaje lo ha recibido "con los brazos abiertos y toda la humildad del mundo". A pesar de esto, también ha tenido altos y bajos que, sin embargo, forman parte del proceso: "Yo todos los errores y los aciertos los volvería a vivir todos totalmente porque me han llevado a estar donde estoy ahora mismo".

Rocío Crusset y Alberto Herrera mantienen una relación de hermanos envidiable que, siempre que pueden, presumen en redes sociales. Y es que son muchas las publicaciones que los hermanos se dedican públicamente. Ahora, con motivo de la boda de Alberto y Blanca, la modelo se ha sincerado sobre cómo lo está llevando. ¿Hay nervios?. Rocío ha despejado todas las dudas: "Pues bueno, yo estoy ilusionadísima, claro imagínate. Muy contenta por ellos y les veo muy felices, están enamoradísimos". Además, también ha dedicado unas palabras a la novia, una más para la familia: "Blanca la conocemos de toda la vida. Es una niña, bueno, una mujer encantadora estupenda y yo estoy feliz de tenerla como cuñada. Muy feliz".

Que las campanas de boda estén sonando en la familia siempre es motivo de alegría. Rocío ha compartido que la boda está prevista para el año que viene, aunque todavía no tiene claro el lugar donde se celebrará. "Sí, pues mira, sinceramente no tengo ni idea porque en eso todavía no... O sea, sé que están un poco viendo a ver dónde lo hacen y cómo lo hacen. Yo les dejo que ellos hagan lo que quieran y que lo cuenten ellos, claro", explicaba la influencer, dejando claro que se mantiene al margen de las decisiones que tome su hermano con respecto a la ceremonia.

Aunque seguro que poco a poco se irán revelando más detalles sobre el enlace, está claro que Alberto será el único protagonista. Al menos de momento, ya que Rocío no tiene en mente pasar por el altar: "No, no, no, yo no tengo ningún plan por el momento de casarme. Estoy muy bien como estoy ahora mismo".