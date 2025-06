Los sustitutos naturales y saludables a los caramelos y chicles: cristales de xilitol de abedul

De un tiempo a esta parte, la conciencia sobre la salud y el bienestar en el ámbito de la alimentación ha ido creciendo con fuerza y muchas personas buscan alternativas más naturales y saludables de los productos que consumen cada día. Esto ha hecho que los consumidores se vuelvan más exigentes y selectivos, y que la industria alimentaria se reinvente.

En este caso, vamos a hablar de caramelos y chicles, dulces muy populares, pero cuestionados por nutricionistas y expertos por su alto contenido en azúcar, colorantes, conservantes... Si no quieres renunciar a ellos y estás buscando otras opciones, la que te proponemos a continuación es de origen natural, tiene propiedades beneficiosas para la salud bucal y general: son los cristales de xilitol de abedul.

Tienda de caramelos y chicles | Unsplash

¿Qué son los cristales de xilitol de abedul?

Miodrag Borges, desde su cuenta @microbiotadesdecero (tanto en Instagram como en TikTok), explica que son la alternativa más saludable "a cualquier caramelo o chicle". Tienen un índice glucémico muy bajo, es decir, que aumentan lentamente y de forma gradual los niveles de azúcar en la sangre y, por lo tanto, "no generan picos de glucosa". Eso hace que este producto lo puedan tomar las personas con diabetes.

Otro de sus beneficios es que "estimulan la salivación", esto es, que facilitan la generación de saliva, hecho que ayuda a limpiar la boca (aunque no sustituye el cepillado de los dientes), mejora la digestión y ejerce como protector dental. Estos caramelos tienen también propiedades anti-caries, según han podido demostrar varios estudios científicos, ya que "inhibe el crecimiento de bacterias como streptococcus mutans, habitual patógeno vinculado a la caries y a la placa dental", detalla Miodrag.

El dietista comenta, además, que "no son fermentables por la microbiota". Por una parte, la microbiota son los millones de bacterias buenas que hay en el intestino. Por otra, que no sea fermentable significa que no sirve como alimento para estas bacterias, lo que ayuda a limpiar el intestino y a mejorar el tránsito.

No llevan gluten ni lactosa y son aptos para personas veganas y las intolerantes a la fructosa.

Dos aspectos importantes a tener en cuenta:

El experto recomienda no abusar mucho de los cristales de xilitol porque puede tener efecto laxante y para "no tener dependencia de los sabores dulces".

Un seguidor de Miodrag -@drmiguelmateas- comenta que se debe vigilar con tener xilitol si en casa hay perros, porque es "muy tóxico" para estos animales. "Estimula una liberación rápida y masiva de insulina, lo que causa una rápida caída de glucosa en sangre que puede ser mortal para un perro en pocos minutos", alerta.

¿Dónde se pueden comprar los cristales de xilitol de abedul?

Si quieres probar estos dulces, puedes comprarlos en farmacias, clínicas dentales y en Amazon como, por ejemplo, estos:

Cristales de xilitol: cuatro paquetes por 31,96 €.

Cristales de xilitol | amazon.es

Pastillas de xilitol finlandés: 16,50 €, un paquete.

Pastillas de xilitol finlandés | amazon.es

Caramelos de xilitol: 12 €, un envase.

Caramelos de xilitol | amazon.es

¿Qué son el xilitol y el abedul?

El xilitol es un tipo de alcohol de azúcar que se usa como edulcorante natural y que se puede extraer del abedul. Además de las propiedades que hemos comentado anteriormente, tiene menos calorías que el azúcar.

Por su parte, el abedul es un árbol del cual se utilizan la corteza, las hojas, la salvia y las yemas, que tienen diferentes propiedades beneficiosas: son diuréticas, depurativas, antiinflamatorias y analgésicas, y ayudan a cicatrizar.