Técnicas de estudio en verano para aprobar los exámenes en septiembre

Hay familias que llegan a julio con una palabra rondando su casa y sus cabezas: recuperación. Y no hablo solo de exámenes, me refiero a ese intento de recuperar el ritmo, la motivación y, muchas veces, la confianza que se vio golpeada durante el curso escolar. Y entonces aparece la pregunta incómoda: ¿Cómo estudiar en verano sin que se vuelva una pesadilla?

Porque sí, efectivamente hay exámenes en septiembre… pero, también hay vacaciones, calor, cansancio acumulado y, en muchos casos, una autoestima escolar que viene lastimada. Por eso, más allá que técnicas de estudio, lo que más necesitamos es una actitud realista y respetuosa.

Así que, aquí te dejo lo que sí funciona y no nos va a desgastar, además que puede ayudar a tu hijo a estudiar sin que odie el verano (o a ti).

Niña leyendo | Freepik

Pocas horas, bien aprovechadas

No necesitas que estudie todo el día, ni siquiera mediodía. Una hora diaria bien estructurada puede ser muchísimo más efectiva que cuatro horas desordenadas o mal aprovechadas. Una rutina clara con bloques pequeños, por ejemplo, dos sesiones de 25 minutos con 5 de descanso, ayuda a que el cerebro se enfoque sin saturarse.

Si el ambiente es tranquilo sin pantallas alrededor y con un objetivo claro ("hoy repasamos estas dos páginas y hacemos este ejercicio"), no hay necesidad de pelear.

Empezar por lo que más cuesta, pero de forma amable

Es muy común que quieran dejar "eso que no entienden" para el final. Pero lo ideal, realmente sería comenzar por ahí, cuando la mente está más fresca.

Ahora bien, eso no significa lanzarlos al vacío y que hagan todo por ellos mismos… sino, más bien, acompañarlos de cerca, preguntando: ¿Qué parte te cuesta más?, ¿Quieres que busquemos otra forma de entenderlo? Esto abrirá puertas en lugar de cerrarlas.

Usar técnicas visuales (aunque no sean artistas)

Los mapas mentales, resúmenes a color, fichas de repaso, tarjetas de preguntas/respuestas… no son solo para los que tienen buena letra, realmente son muy útiles y ayudan al cerebro a organizar la información.

Una cartulina en la pared o una libreta para repasar conceptos clave, puede marcar la diferencia. Incluso grabarse explicando el tema en voz alta para reforzarlo.

Técnicas visuales de estudio | Freepik

Cuidar el vínculo mientras estudian

Este punto es el más importante de todos. El verano no debería romper la relación madre/padre-hijo.

Estudiar no debería convertirse en una lucha diaria. Si un día no se puede, no pasa nada… Si algo se olvida, se vuelve a intentar; la clave es, que al final del verano, no solo haya aprobado el examen, sino que salga más seguro de sí mismo.

Acompañar no es presionar, es realmente sostener. Es recordar que aprender lleva su tiempo, y que aunque sea verano, su valor no se mide por una boleta de calificaciones, sino por la manera en la que tú lo hiciste sentir mientras lo ayudabas a levantarse.