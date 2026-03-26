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Noelia Castillo defiende su derecho a recibir la eutanasia: "Estoy en plenas facultades, puedo decidir sobre mí misma"

Tras recibir el aval de la justicia europea, Noelia nos concede su única y última entrevista, antes de recibir la eutanasia. Un testimonio en el que explica sus motivos y sus últimas voluntades.

Noelia Castillo

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Noelia, una joven catalana de 25 años, recibe hoy mismo la eutanasia. Tras dos años peleando ante los tribunales por una muerte digna, ha logrado que la justicia europea rechace el recurso de su padre para paralizar el proceso.

Antes de recibir la eutanasia, Noelia le concedió su última y única entrevista a la periodista Bea Osa. En ella, explica los motivos tras su incansable lucha por morir, cómo han reaccionado sus familiares y los traumáticos episodios que han marcado su vida, así como el dolor físico con el que convive.

Noelia

Durante su entrevista, Noelia defiende su derecho a decidir sobre su propia vida. "Soy mayor de edad, tengo totalmente el derecho de mí misma", advierte, "estoy en plenas facultades, no es que tenga una enfermedad como para no poder decidir".

La justicia ha concedido la eutanasia a Noelia porque considera que atraviesa un padecimiento "grave, crónico e imposibilitante". Sin embargo, pese a la lesión medular irreparable que sufre, Noelia asegura que es totalmente consciente de su decisión.

A escasas horas de recibir la eutanasia, son muchas las personas que piden que reconsidere su decisión, pero Noelia asegura que nunca dudó de su deseo: descansar y dejar de sufrir.

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