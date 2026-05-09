LIMPIEZA
Aprende a limpiar correctamente la campana extractora: Ordenatriz nos da trucos sencillos para eliminar la grasa
La grasa acumulada en la campana extractora de la cocina puede ser muy resistente, por lo que Ordenatriz nos cuenta algunos trucos para deshacernos de ella fácilmente.
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La campana de la cocina puede ser un gran foco de suciedad, por eso Ordenatriz ha explicado cómo limpiarla correctamente y eliminar la grasa acumulada. Para ello, recomienda utilizar productos como bicarbonato, vinagre, jabón, piedra blanca y agua, siempre usando guantes durante el proceso.
El primer paso consiste en hervir una olla con agua y una cucharada de bicarbonato durante diez minutos para desincrustar la suciedad del motor y del interior de la campana. Después, se limpia con estropajo, jabón lavavajillas y agua.
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En el caso de los filtros, Ordenatriz aconseja sumergirlos en una mezcla de agua, vinagre y bicarbonato durante al menos media hora antes de meterlos en el lavavajillas. Además, recuerda que la lejía no es eficaz contra la grasa, por lo que recomienda optar por otros productos más adecuados. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!
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