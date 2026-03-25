Los episodios traumáticos que llevaron a Noelia a intentar suicidarse: "Sufrí una agresión sexual por tres chicos a la vez"

Noelia, la joven de 25 años que lleva dos años luchando por conseguir la eutanasia, ha logrado el aval de la justicia europea. Después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazase paralizar el proceso, Noelia recibirá mañana mismo la muerte digna que lleva tanto tiempo reclamando.

En una entrevista exclusiva con Bea Osa, Noelia ha explicado los motivos por los que quiere dejar de vivir. Según nos cuenta, hubo un momento en el que su vida se torció para siempre y, desde entonces, estuvo muerta en vida.

La joven quedó parapléjica tras precipitarse desde un quinto piso. Un intento de suicidio sin éxito que estuvo motivado por episodios traumáticos que la marcaron para siempre.

Todo comenzó con el maltrato psicológico que sufría por parte de su abuela paterna. Después, fue abusada sexualmente por uno de sus exnovios y por parte de tres chicos días antes de su intento de suicidio. "No lo denuncié porque fue días antes de intentar suicidarme", afirma.

Todos estos episodios, sumados a una situación familiar compleja y al temprano divorcio de sus padres, que le llevó a vivir en un centro tutelado, le quitaron las ganas de vivir. "Los últimos años no me han ido muy bien en la vida, ni me he juntado con buenas personas", señala.

En apenas unas horas, Noelia dejará de vivir y hoy te mostramos su única y última entrevista. Un testimonio en el que explica todo lo que hay detrás de su incansable lucha. Puedes verla en directo en Antena3 y en atresplayer.