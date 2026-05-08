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Lola Romero, pareja de Omar Montes, "habría abandonado el domicilio del cantante" ante su posible paternidad con otra mujer

Pilar Vidal desvela cuál ha sido la reacción de Lola Romero a la posible paternidad de Omar Montes con Rocío Martín. Esta se habría marchado de casa ya que, aunque supuestamente era conocedora de la infidelidad, no lo era de la posible paternidad.

Omar Montes

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Rocío Martín, una enfermera estética que trabaja en una clínica de Madrid, hacía estallar ayer todas las alarmas. La joven aseguraba en redes sociales que estaba embarazada de Omar Montes, una noticia que el cantante no ha confirmado ni desmentido.

Omar Montes

Omar Montes era padre por segunda vez hace apenas seis meses junto a Lola Romero, su actual pareja. Sin embargo, parece que la pareja peligra tras el estallido de la noticia.

"Lola habría abandonado el domicilio del cantante", afirma Pilar Vidal, "era conocedora de la infidelidad, pero la paternidad no la va a soportar".

Aunque el cantante no se ha pronunciado acerca de la noticia, nuestra colaboradora Isabel Rábago desvelaba que la relación entre Omar Montes y Rocío Martín no era esporádica, sino algo "de muchísimo tiempo". ¿Qué hay realmente entre Omar Montes y esta nueva mujer?

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