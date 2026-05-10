Omar Montes, contra las cuerdas ante su posible paternidad: lo que hay detrás de su presunta relación con Rocío Martín

Omar Montes podría ser padre de nuevo. Rocío Martín, una mujer hasta ahora desconocida, publicaba en sus redes sociales que iba a ser madre con el cantante, una noticia ante la que este no se ha pronunciado.

Quién es Rocío Martín

Rocío Martín es una enfermera estética que trabaja en una clínica del madrileño barrio de Salamanca. Esta mantiene un perfil bajo en redes sociales, aunque en ocasiones comparte contenido de belleza y moda.

A través de sus redes, aseguró estar embarazada de 23 semanas y, aunque en un primer momento no dijo que el padre era Omar Montes, sí que dio algunas pistas. "Como dice tu papá, ya eres un ser de luz que viniste para iluminarnos a todos, para darnos vida y llenarnos de amor", escribe en una de sus publicaciones.

La relación entre Omar Montes y Rocío Martín

Pese a que el cantante no se ha pronunciado, Isabel Rábago asegura que "es conocedor de la noticia". Nuestra colaboradora ha desvelado que la decisión de Rocío Martín de hacerlo público ha sido muy meditada y que ella habría pasado varios meses intentando hacer partícipe a Omar de su embarazo.

"No es una relación esporádica, es de muchísimo tiempo", afirma Rábago, "ella lleva meses intentando hablar con Omar".

Tanto es así que Lola Romero, la actual pareja de Omar y con la que apenas hace unos meses era padre por segunda vez, se habría molestado por la noticia. Esta habría abandonado la casa familiar fruto de la presunta infidelidad del cantante.

Primeras reacciones de Omar y Rocío

Aunque Omar Montes no confirma ni desmiente la noticia, se ha mostrado nervioso ante la prensa, tanto es así que su acompañante llega a enfrentarse a las cámaras para que dejen de grabarle.

Por su parte, Rocío Martín se ratifica en todo lo que dice y asegura que se encuentra bien, aunque matiza que "está ilusionada...con el bebé". Sin embargo, no se pronuncia sobre Omar Montes.

El entono de Omar se pronuncia

Mientras Omar Montes guarda silencio, en Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con el entorno del cantante. Este se muestra reticente ante el estallido de la noticia.

"No me entres por ahí", advierte su madre cuando se le pregunta por la posible paternidad de su hijo. Una noticia que no habría sentado bien a su actual pareja. ¡Dale al play para verlo al completo!