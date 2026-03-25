Noelia, horas antes de recibir la eutanasia, sobre su padre: "Después de todo lo que ha hecho, ya no me siento mal"

Noelia, una joven catalana de 25 años, ha logrado que tanto los tribunales españoles como los europeos respalden su derecho a la eutanasia. Después de un proceso que se ha prolongado durante dos años, y a pesar de los esfuerzos de su padre por frenarlo, ya se ha fijado la fecha: será este jueves 26 de marzo cuando pueda acceder a la muerte asistida que llevaba tiempo reclamando.

Su entorno familiar no ha compartido su decisión desde el principio. Sus padres se opusieron firmemente e intentaron detener el procedimiento por distintas vías. Con el tiempo, su madre, Yolanda, optó por respetar su elección y estar a su lado en este tramo final, mientras que su padre ha mantenido su oposición hasta ahora.

La joven ha confesado que su padre se ha negado a estar con ella el día de su eutanasia y de su entierro. Según nos cuenta, ha llegado a decirle que para él "ya está muerta". "No entiendo por qué me quiere viva si no me hace caso", afirma Noelia.

Cuando Noelia le confesó a su padre que quería la eutanasia, este no reaccionó bien. "No ha querido escucharme", señala, "mi padre reaccionó con gritos".

Fue precisamente su padre quien presenció el intento de suicidio de Noelia que la dejó parapléjica. Este estaba en casa cuando la joven se precipitó de un quinto piso. "Mi padre me vio caer y no pudo hacer nada, pero después de todo lo que ha hecho, no me siento mal".

Hoy, Noelia se siente aliviada de terminar con su dolor y lograr su objetivo: dejar de sufrir. Puedes ver la entrevista completa en directo en Antena3 y en atresplayer.