El hijo de Deisi falleció por hantavirus: "No sabemos cómo se contagió ni en qué parte, pero fue en una zona rural"

El brote de hantavirus ya ha comenzado a tener repercusión internacional. Se han detectado posibles infecciones en distintos países, incluido el nuestro, sobre todo entre viajeros que abandonaron el barco antes de tiempo y personas que estuvieron en contacto con pasajeros afectados, como ocurrió con una azafata de avión que presentaba síntomas en Ámsterdam.

Mientras tanto, quienes viajaban en el crucero y no presentan síntomas siguen navegando hacia Canarias. Desde allí, los 14 ciudadanos españoles serán trasladados a Madrid en un avión medicalizado, donde deberán permanecer 42 días en cuarentena.

Pese a que el hantavirus parece ser una infección moderna, ya existía antes del brote del MV Hondius. De hecho, el hijo de Deisi Moringo, una mujer argentina, falleció en diciembre del 2025 a causa de este virus.

"No sabemos cómo se contagió ni en qué parte, pero vivíamos en una zona rural", nos cuenta. El menor comenzó con dolores abdominales, fiebre y vómitos, pero pronto los síntomas empeoraron: "Todo lo que comía, lo vomitaba".

Deisi decidió llevar a su hijo al hospital, pero el doctor le diagnosticó un cuadro viral. "No le hicieron ningún análisis ni ningún estudio, lo mandaron a casa con ibuprofeno", afirma Deisi. Una decisión que terminó dictando el peor de los finales para su hijo, que tristemente fallecía días después.