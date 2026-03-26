La entrevista completa de Noelia y los motivos de su decisión

La entrevista completa en Y ahora Sonsoles recoge el testimonio de Noelia, quien explica cómo ha sido el camino administrativo y personal hasta obtener la eutanasia. Su historia pone el foco en la complejidad de este derecho en España.

Durante la conversación, la joven comparte su experiencia vital y las razones que la han llevado a tomar esta determinación, subrayando el peso del dolor y la importancia de ser escuchada.