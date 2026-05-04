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Verónica, la prometida del torero Alberto Álvarez que ha caído a una trituradora: "Salió él solo, con impulso"

El torero Alberto Álvarez lucha por recuperarse tras caer en una trituradora de pienso en su propia finca de Zaragoza. Hoy, hablamos con Verónica, su prometida, preocupada ante el estado crítico del diestro.

Verónica

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El torero Alberto Álvarez, de 45 años, permanece ingresado en la UCI en estado grave, aunque estable, tras sufrir un accidente en su finca de Zaragoza. Por causas que aún se investigan, cayó dentro de una trituradora de pienso.

El incidente ocurrió en su finca de Ejea de los Caballeros, un terreno en el que se dedicaba a su actividad ganadera desde hacía años. Tras ser atendido allí mismo, fue evacuado en helicóptero medicalizado hasta el hospital, donde fue intervenido de urgencia.

La operación logró evitar la amputación de sus piernas, aunque las lesiones son severas. Por eso, los médicos han decidido mantenerlo en observación durante al menos 48 horas para evaluar su evolución.

Álvarez, que se retiró recientemente de los ruedos tras una larga trayectoria, se dedicaba ahora a la ganadería de reses bravas. Una actividad por la que tenía maquinaria como la implicada en el accidente.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Verónica, su prometida, que se ha mostrado muy preocupada ante el estado crítico del diestro. "No pude hacer nada, no estaba con él en ese momento", nos cuenta, conmocionada, "salió él mismo, sin ayuda".

Según nos cuenta, estaba dando de comer a los animales cuando, tratando de cortar la cuerda de una de las alpacas, se resbaló y cayó dentro de la trituradora. "Perdió mucha sangre", confiesa Verónica, "pero evoluciona favorablemente".

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